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Конец энергетической «сверхдержавы»

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  • 6.08.2024, 18:58
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Конец энергетической «сверхдержавы»

Академия наук РФ спрогнозировала крушение нефтегазовой экономики в России.

Статус России как «энергетической сверхдержавы», которым российские чиновники щеголяли десятилетиями, в ближайшие годы придется сдать в утиль.

Потеряв доступ к западным технологиям и лишившись ключевых рынков сбыта сырьевых товаров, Россия уже не сможет вернуться к прежним объемам экспорта углеводородов ни в физическом, ни в денежном выражении, прогнозируют эксперты Института энергетических исследований Российской академии наук (ИЭИ РАН)

По их оценке, в ближайшие 25 лет экономика потеряет 40% топливного экспорта, а доходы от него сократятся в 2,8 раза.

Если в 2021 году из России было вывезено нефти, угля и газа в объеме 821 млн тонн условного топлива (у. т.). то к 2030 году совокупный экспорт упадет до 583 млн тонн, к 2040-му — до 561 млн тонн, а к 2050-му — до 486 млн тонн.

Валютная выручка от экспорта углеводородов, на которую десятилетиями импортировались технологии и ширпотреб, с $315 млрд в довоенном 2021 году сожмется до $146 млрд к 2030-му. А в 2050 году составит лишь $114 млрд.

Экспорт нефти и нефтепродуктов, согласно прогнозу РАН, к середине XXI века будет на четверть ниже довоенного (167 млн тонн в год против 217 млн), а доходы от него упадут в 3,4 раза — с $238,2 млрд до $70,8 млрд. Экспорт газа, рухнувший до уровней 1985 года после потери «Газпромом» европейского рынка, восстановится до 193 млрд кубометров в год, но останется на четверть ниже довоенного (259 млрд кубов). Газовые доходы экономики при этом сократятся на 43% — с $76,3 млрд до $43,3 млрд в год.

Экспорт угля, по прогнозу РАН, обвалится более чем в 10 раз за 25 лет — с 208 до 20 млн тонн в год.

Получение выручки от экспорта топлива, в основном нефти, нефтепродуктов и газа, было одним из главных факторов восстановления российской экономики, пишут эксперты ИЭИ РАН в статье, опубликованной журналом «Проблемы прогнозирования»: в 1990-е сырьевая промышленность резко упала вместе с экономикой, но уже в в 2003 году тоннаж вывоза за рубеж углеводородов вернулся на уровни позднего СССР. А последовавший взлет цен на нефть и газ искупал экономику в валюте и породил «экономическое чудо» первых сроков Владимира Путина.

В конце 2010-х вывоз углеводородов за рубеж обеспечивал до трети российского ВВП. Но в ближайшие десятилетия ТЭК «потеряет былую роль „локомотива“ экономики России», а его вклад в ВВП уменьшится в пять раз, говорится в статье.

«Специальной военной операцией Россия радикально изменила свою внешнюю политику — инициировала и, по сути, возглавила движение за возвращение к многополярному миру. Но и без того вялое развитие экономики страны усугубляют беспрецедентные санкции (в том числе, резко сократившие экспортную выручку), ставя под сомнение возможность выполнения этих функций», — предупреждают эксперты.

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