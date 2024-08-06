Наследник Бубки на Олимпиаде превзошел современных футболистов в скорости 6.08.2024, 19:06

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Прыгун с шестом Арман Дюплантис в восьмой раз обновил мировой рекорд.

Шведский прыгун с шестом Арман «Мондо» Дюплантис во время установления мирового рекорда на Олимпиаде разогнался до 38,2 км/ч, а в прыжке достиг высоты 6,72 м при планке на 6,25 м (мировой рекорд).

К своим 24 годам Дюплантис в восьмой раз обновил рекорд и завоевал второе золото Олимпиады. А в 20 лет превзошел достижение Сергея Бубки (6,14) на открытых аренах, которое держалось с 1994 года. Со времен Бубки в мужских прыжках с шестом не было столь доминирующего атлета.

Уникальность Дюплантиса состоит в том, что он безраздельно доминирует в прыжках с шестом, хотя по физическим данным уступает конкурентам и в росте, и в атлетичности. Все это Мондо компенсирует превосходной техникой и отличным разгоном.

38,2 км/ч — хороший показатель для многих игровых видов спорта, где скорость имеет не меньшее значение. К примеру, 38,2 км/ч не достигал ни один из действующих футболистов. Более того, с 2020 года ни одному футболисту не удалось достичь 38 км/ч.

Среди футболистов Мондо по скорости превосходит только француз Тьерри Анри, который на домашнем чемпионате мира-1998 разогнался до 39,2 км/ч. Однако рекорд Анри не признан ведущими футбольными организациями из-за отсутствия в те годы технологий для измерения. Лишь во втором десятилетии XXI века статистические компании измерили скорость по видеозаписи.

Из действующих игроков самым быстрым является Мбаппе. В 2019 году в матче чемпионата Франции против «Монако» он достиг 38 км/ч. При этом для повторения рекорда Усэйна Болта на стометровке (9,58 секунды) средняя скорость на дистанции должна составить 37,58 км/ч, но разгоняться придется с нуля.

Французский форвард не раз демонстрировал феноменальную скорость в официальных матчах. К примеру, ряд источников утверждают, что в матче 2021 года с «Марселем» он достиг 39 км/ч. Но статистическая компания, обслуживающая матчи чемпионата Франции, не смогла подтвердить эти данные.

В тройку быстрейших в 2023 году вошел ирландский защитник «Удинезе» Фести Эбоселе — его пиковая скорость в матче чемпионата Италии с «Миланом» составила 37,8 км/ч.

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