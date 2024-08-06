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В туалетах Дворца культуры БелАЗа камеры установили прямо над унитазами

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  • 6.08.2024, 19:16
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В туалетах Дворца культуры БелАЗа камеры установили прямо над унитазами

Директор собирает коллекцию видео из туалета?

Гости, посетившие «БелАЗфест» на минувших выходных, были неприятно удивлены этим открытием, пишет Ex-press.by.

Туалет — это одно из немногих мест, где человек ощущает безопасность и защищенность от посторонних глаз. Установка камер в таких местах подрывает это чувство, создавая атмосферу постоянного контроля. А у посетителей Дворца культуры БелАЗа теперь есть вопросы: кто за ними наблюдает в туалете, как под наблюдением справлять нужду, менять прокладки, и не окажутся ли эти записи в интернете?

Читатель издания Денис считает, что администрация нарушает право посетителей на неприкосновенность частной жизни. По его словам, во Дворце культуры камеры стоят повсюду: в залах, репетиционных комнатах, гардеробе, а теперь и в туалетах.

Денис сообщил, что камеры в туалетах установлены не только что и горожане давно обсуждают их появление:

«Видеокамеры стоят везде, и я знаю, что их непосредственно смотрит директор, у него в кабинете установлены экраны. Это может быть связано с желанием предотвратить акты вандализма или поддерживать чистоту в общественных местах. Говорят, что эти камеры не только изображение пишут, но и звуки… Вот уж удовольствие смотрящему! Если серьезно, такие меры кажутся чрезмерными и не оправдывают нарушение права на неприкосновенность частной жизни».

Горожанин говорит и о том, что многих странах установка камер в местах, где люди могут находиться без одежды, запрещена законом. Это касается туалетов, раздевалок и душевых. Наказания за такие действия варьируются от штрафов до уголовной ответственности.

Действия администрации Дворца культуры могут быть расценены как незаконные:

«В цивилизованном обществе граждане могли бы обратиться в правоохранительные органы и правозащитные организации для защиты своих прав и привлечь внимание общественности. Но в Беларуси, особенно на БелАЗе, это может оказаться сложной задачей».

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