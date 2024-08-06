ЕС выделил Украине первый транш программы экономической помощи на 50 млрд евро 1 6.08.2024, 19:34

Киев для получения средств выполнил необходимые условия.

Евросоюз санкционировал первый регулярный платеж в рамках рассчитанной на четыре года программы экономической и финансовой поддержки Украины на 50 млрд евро. Киев получит 4,2 млрд евро на обеспечение государственного управления и укрепление макрофинансовой стабильности.

Украина для получения средств выполнила необходимые условия в таких областях, как управление государственными финансами и предприятиями, деловая среда, энергетика и разминирование, включая проведение реформ, говорится в решении Европейского совета.

Для помощи ведущей войну стране и восстановления ее экономики ЕС в марте создал Фонд для Украины. Из него она уже получила почти 8 млрд евро в виде промежуточного и предварительного финансирования.

Из программы помощи на 50 млрд евро, рассчитанной на 2024-2027 гг., 32 млрд евро предназначены для поддержки реформ (в том числе в сфере госфинансов и борьбы с коррупцией) и инвестиций, их выделение обусловлено достижением определенных показателей. Если все предложенные реформы и инвестиции будут полностью реализованы, то ВВП Украины может дополнительно увеличиться на 6,2% к 2027 г. и на 14,2% – к 2040 г., а госдолг – сократиться примерно на 10 процентных пунктов ВВП к 2033 г., отмечает Европейский совет.

Рухнув в 2022 г. более чем на 30% из-за российского вторжения, в прошлом году ВВП страны вырос на 5%.

Экономической помощью Украине занимаются и США. В понедельник Киев получил от них $3,9 млрд в виде бюджетной помощи, отмечает Bloomberg; эти средства предоставлены из пакета в $61 млрд, который Конгресс одобрил в апреле. В администрации Джо Байдена была создана должность спецпредставителя по экономическому восстановлению Украины, ее в течение года занимала бывший министр торговли Пенни Прицкер.

Составленный ею план из пяти этапов призван помочь Украине привлечь более $480 млрд, которые потребуются для восстановления страны после войны. Рекомендации, представленные Байдену на прошлой неделе, включают создание межведомственного подразделения по реконструкции и восстановлению, которое будет подчиняться премьер-министру Украины, а также значительный список готовых к реализации проектов, в которые американские компании могут инвестировать, рассказала Прицкер Bloomberg.

Побывав за год в Украине шесть раз, она привезла с собой гендиректоров шести компаний США. По ее словам, она обсуждала участие в восстановлении страны с ведущими компаниями всех секторов – «от энергетических, таких как Westinghouse, и оборонных, таких как Lockheed Martin и Northrop Grumman, до Boeing и многих других, включая агропромышленные, такие как ADM и Cargill, а также финансовые – JPMorgan и BlackRock».

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