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Белорусы скупают новые автомобили

  • 6.08.2024, 20:00
Белорусы скупают новые автомобили

В июле продажи выросли в 2,5 раза.

В июле продажи новых автомобилей выросли в 2,5 раза к тому же месяцу прошлого года. Спрос на авторынке будет расти. Об этом сообщает Автомобильная ассоциация (БАА).

С начала этого года в Беларуси продали более 25 тысяч новых автомобилей. Это почти столько же, сколько за весь прошлый год. В июле в нашей стране купили 4,8 тысячи новых легковых и легких коммерческих авто. Это в 2,5 раза больше, чем за этот же месяц прошлого года, и это рекордный показатель за последние три года.

За семь месяцев 2024 года белорусы приобрели 1261 электромобиль.

По данным БАА, ограничения ЕС продажу в Беларусь автомобилей затруднили возможности для людей купить такой транспорт за границей, даже если он не новый. В результате дилеры активнее предлагают новые доступные автомобили, и эта тенденция будет нарастать. Прогнозируется, что ежемесячные продажи новых авто могут достичь 9 тысяч единиц.

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