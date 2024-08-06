Губернатор Миннесоты согласился стать кандидатом в вице-президенты США от демократов
- 6.08.2024, 20:04
Тим Уолц уже готов присоединиться к предвыборной кампании.
Губернатор штата Миннесота Тим Уолц заявил о согласии стать кандидатом в вице-президенты США от Демократической партии на предстоящих выборах.
«Я полностью согласен», - написал он в X. Уолц добавил, что готов «присоединиться к предвыборной кампании» вице-президента США Камалы Харрис, которая претендует на пост главы государства от Демократической партии.
Харрис во вторник заявила, что предложила Уолцу стать ее напарником в предвыборной гонке и кандидатом в вице-президенты США.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.