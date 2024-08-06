Зеленский: За июль Украина использовала больше дронов, чем РФ 2 6.08.2024, 20:11

По его словам, это должно стать устойчивой тенденцией.

В течение прошлого месяца Украина использовала больше беспилотников чем Российская Федерация. Это должно стать устойчивой тенденцией.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление украинского президента Украины Владимира Зеленского.

«За июль наши воины применили больше дронов, чем оккупант. Это должно быть устойчивой тенденцией на фронте — по всем видам дронов, которые есть у наших подразделений» , - пояснил президент Украины.

Он отметил, что такая тенденция должна распространяться на все оружие. От FPV до украинских дальнобойных дронов, которые, по словам Зеленского, уже влияют на войну стратегически.

Напомним, что по данным Forbes, Украина в июле запустила больше ударных дронов, чем Российская Федерация.

За прошлый месяц Россия запустила по территории Украины 426 беспилотников типа «Шахед», а Украине использовала более 500.

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