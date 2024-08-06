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«Простые россияне» и их защитники

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  • Игорь Эйдман
  • 6.08.2024, 20:28
  • 4,412
«Простые россияне» и их защитники
Игорь Эйдман

Кого защищают некоторые недавно освобожденные политзеки?

Некоторые недавно освобожденные политзеки защищают «простых россиян», которые якобы ни в чем не виноваты.

Однако оккупационная российская армия состоит из сотен тысяч именно их, самых что ни на есть простых россиян. Именно эти простые россияне — убивают и насилуют мирных жителей, обстреливают ракетами детские больницы и жилые дома, пытают пленных и захваченных заложников. Простые россияне — это насильники и мародеры Ирпени и Бучи, разрушители множества украинских сел и городов. А ещё простые россияне — это родители и жены убийц и мародеров, вдохновляющие их на «подвиги», готовые продать жизни своих ближних за несколько миллионов рублей.

Другие простые россияне довольны, что получили хорошо оплачиваемую работу в ВПК, где производят средства убийства украинских соседей. Третьи простые и не очень простые россияне делают бизнес на войне, никак не смущаясь, что их деньги пахнут кровью.

Четвертые простые россияне в школах, ВУЗах и даже детских садах работают над тем, чтобы подготовить новое поколение военных преступников, внушить детям и юношам стремление убивать и умирать ради империи и ее фюрера.

Пятые простые россияне (их больше всех) потирают у телевизоров потные от садистической похоти ручки, когда пропагандисты докладывают о новых «победах» российской армии, стершей с лица земли очередной украинский городок…

Простых россиян заставляют, они обмануты — скажите вы. Отнюдь нет. Большинство армии простых россиян, они же мародеры и насильники составляют контрактники, пошедшие убивать украинцев добровольно, из корысти. Так же добровольно, за деньги работают на преступную войну простые россияне в тылу.

Давайте уж честно скажем, что такие простые россияне — это преступники, совершающие тяжкие преступления из корыстных побуждений.

Конечно, не все жители России — подобные «простые россияне». Есть те, кто всячески избегает соучастия в преступлениях режима. Есть и герои, которые протестуют и подвергаются репрессиям. Однако это не простые, а особые россияне, гонимое меньшинство, находящееся под надзором и давлением власти, а часто и своих соседей — простых россиян.

Игорь Эйдман, Telegram

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