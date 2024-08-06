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В Россию пришел «юаневый голод»

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  • 6.08.2024, 20:44
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В Россию пришел «юаневый голод»

Нехватка китайской валюты у банков достигла нового рекорда.

Российская банковская система переживает нарастающий дефицит юаней на фоне массовых отказов китайских банков проводить платежи из-за угрозы американских санкций.

Во вторник, 6 августа, на межбанковском рынке ставки по кредитам в юанях «овернайт» взлетели до 20% годовых — столько были готовы заплатить кредитные организации, чтобы взять краткосрочный заем в китайской валюте.

Стоимость юаневой ликвидности для банков стала практически рекордной в истории: выше ставки «прыгали» лишь однажды — 12 июня, в день, когда Московская биржа попала под американские санкции, отмечает экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков.

В самом Китае банки кредитуют друг друга на один день по ставке чуть ниже 2%. Таким образом, разница между стоимостью юаневых займов в России и Китае стала практически десятикратной. Этот спред является неплохим «индикатором состояния российско-китайских банковских отношений», указывает Исаков: когда связи налажены, разница в ставках держится низкой и стабильной, а ее рост или резкие колебания указывают на то, что желающих снабжать российский рынок юанями становится меньше.

Юаневые кредиты начали резко дорожать в России после июльского раунда санкций США, который затронул Мосбиржу и «дочки» российских госбанков в «дружественных» странах. Крупные китайские госбанки приостановили операции с попавшими под санкции российскими «коллегами», а Bank of China отказался обслуживать биржевую торговлю юанем в России. На этом фоне ставки по юаневым кредитам на межбанке поднялись выше 5% годовых, 5 августа взлетели почти до 10%, а 6 августа — подскочили еще вдвое.

Это «говорит об обострении дефицита юаневой ликвидности», а еще о том, что проблемы отношений российских и китайских банков не решены, констатирует Исаков.

Сейчас китайские банки возвращают около 80% переводов в юанях, которые пытаются провести российские компании, рассказывали «Коммерсанту» источники на рынке. Приграничные китайские банки, которые были одним из последних доступных каналов платежей, ограничили конвертацию рублей в юани.

По данным Bloomberg, зависают даже платежи за российское сырье, которое продается в КНР. Проблемы затронули металлургов и сельхозэкспортеров, говорили источники агентства.

Кроме юаней иностранной валюты на российском валютном рынке практически не осталось, констатировал в июле ЦБ. По его данным, юань занял 99,6% биржевого рынка валюты.

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