Политзаключенного Игоря Олиневича перевели из больницы в Колядичах в жодинскую тюрьму
- 6.08.2024, 20:46
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Активист находился в больнице с конца июня.
Об изменениях в положении политзаключенного Игоря Олиневича сообщил телеграм-канал «Право на восстание».
Олиневича поместили в больницу в Колядичах в конце июня. Причины этого неизвестны.
Игорь Олиневич — активист анархистского движения. Он был задержан при переходе границы Беларуси в ночь с 28 на 29 октября 2020 года.
Его обвинили по ряду статей за поджог служебных автомобилей, здания ГАИ и Государственного комитета экспертиз в Гомельской области.
Лукашенковский суд назначил Игорю Олиневичу 20 лет колонии. Позже политзаключенному усилили режим и перевели в следственную тюрьму Жодино.