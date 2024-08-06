Политзаключенного Игоря Олиневича перевели из больницы в Колядичах в жодинскую тюрьму 6.08.2024, 20:46

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Игорь Олиневич

Фото: charter97.org

Активист находился в больнице с конца июня.

Об изменениях в положении политзаключенного Игоря Олиневича сообщил телеграм-канал «Право на восстание».

Олиневича поместили в больницу в Колядичах в конце июня. Причины этого неизвестны.

Игорь Олиневич — активист анархистского движения. Он был задержан при переходе границы Беларуси в ночь с 28 на 29 октября 2020 года.

Его обвинили по ряду статей за поджог служебных автомобилей, здания ГАИ и Государственного комитета экспертиз в Гомельской области.

Лукашенковский суд назначил Игорю Олиневичу 20 лет колонии. Позже политзаключенному усилили режим и перевели в следственную тюрьму Жодино.

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