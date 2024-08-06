Белорусы по 10 лет хранили доллары, а они оказались фальшивыми
- 6.08.2024, 21:06
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И такое бывает.
Брестская милиция сообщает о двух случаях, когда в обменниках всплыли фальшивые стодолларовые купюры. Со слов людей, которые пытались сдать валюту, они долгое время хранили доллары дома и не подозревали, что купюры поддельные, передает «Онлайнер».
В Барановичах мужчина пытался обменять 100 долларов, но сотрудник банка засомневался в их подлинности, и вызвал милицию. Купюра оказалась поддельной.
Мужчина пояснил, что купюру привез из российской Анапы, где он был в 2016 году. Когда понадобились деньги, он взял доллары и пошел в обменник. «О том, что купюры поддельные, он не знал», — сообщает милиция.
Похожий случай произошел в Бресте. 63-летняя россиянка принесла в банк 100 долларов, но не знала, что они фальшивые. Женщина пояснила, что купюру получила около 10 лет назад от знакомых в качестве подарка.