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В НАТО показали кадры тренировок украинских военных на F-16

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  • 6.08.2024, 21:15
  • 1,604
В НАТО показали кадры тренировок украинских военных на F-16

Видеофакт.

Пресс-служба Североатлантического Альянса показала видеоролик об обучении украинцев на истребителях F-16, первые из которых уже работают в украинском небе.

Короткое видео об обучении украинских пилотов и техников истребителей F-16 в Дании опубликовали в официальном X (Twitter) НАТО.

Один из пилотов рассказывает, что летать на F-16 очень интересно, хотя и советские МиГи не назовешь «слишком скучными». «Однако F-16 однозначно более адаптивный, он движется очень легко», – рассказывает он.

Генерал-майор ВВС Дании Ян Дам комментирует, что F-16, хотя являются достаточно старой моделью, несколько раз проходили модернизацию.

«Сейчас это очень современный самолет, сопоставимый с лучшими западными истребителями», – отмечает он.

Пресс-служба НАТО напомнила, что истребители F-16 Украине предоставляют Дания, Нидерланды, Бельгия и Норвегия.

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