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Белорусов на выходных ждет самое красивое астрономическое событие лета

  • 6.08.2024, 21:18
Белорусов на выходных ждет самое красивое астрономическое событие лета

В ночь с 11 на 12 августа можно будет увидеть пик метеорного потока Персеиды.

В ночь с 11 на 12 августа белорусы смогут наблюдать до 100 падающих звезд в час. На эту дату приходится пик метеорного потока Персеиды. Ученые обещают, что больше всего метеоров получится увидеть в предрассветные часы.

Наблюдать звездопад лучше всего за городом, вдали от света фонарей, в местности с достаточно открытым горизонтом. Важное условие — ясная погода. Увидеть падающие звезды можно будет невооруженным глазом. Нужно смотреть на северо-восток, где в это время и расположится Персей.

Поток Персеиды — ежегодное явление. Он образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Таттла. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, летят со скоростью примерно 60 километров в секунду и сталкиваются с верхней частью атмосферы на высотах около 80 километров. Они сгорают, образуя "звездный дождь".

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