Зеленский назвал «наиболее жесткие» направления боевых действий
- 6.08.2024, 21:29
С докладом выступил главком ВСУ, прибывший с передовой.
Наиболее тяжелая ситуация для ВСУ складывается на двух направлениях на Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.
«Наиболее жесткие [направления] — Покровское, Торецкое, а также Харьковщина и все другие направления боев — ни одного не оставляем без внимания», — сообщил он, говоря о вопросах, которые обсуждались на заседании ставки верховного главнокомандующего.
С докладом выступил главком ВСУ Александр Сырский, прибывший «с передовой», отметил Зеленский.