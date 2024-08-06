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Зеленский назвал «наиболее жесткие» направления боевых действий

  • 6.08.2024, 21:29
Зеленский назвал «наиболее жесткие» направления боевых действий
Владимир Зеленский

С докладом выступил главком ВСУ, прибывший с передовой.

Наиболее тяжелая ситуация для ВСУ складывается на двух направлениях на Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

«Наиболее жесткие [направления] — Покровское, Торецкое, а также Харьковщина и все другие направления боев — ни одного не оставляем без внимания», — сообщил он, говоря о вопросах, которые обсуждались на заседании ставки верховного главнокомандующего.

С докладом выступил главком ВСУ Александр Сырский, прибывший «с передовой», отметил Зеленский.

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