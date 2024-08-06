Вратарь армянского клуба забил гол ударом от своих ворот в Лиге конференций 6.08.2024, 21:39

Видеофакт.

Голкипер ереванского «Ноа» и сборной Армении Огнен Чанчаревич забил гол в домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций против греческого АЕКа.

Чанчаревич на 67-й минуте сильным ударом выбил мяч из собственной штрафной, тот долетел почти до чужих ворот, ударился о землю и перелетел через голкипера соперника Томаса Стракоши.

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу «Ноа». Ответная игра состоится 15 августа в Греции.

Чанчаревичу 34 года. Натурализованный серб стал выступать за сборную Армении с 2023 года.

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