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Вратарь армянского клуба забил гол ударом от своих ворот в Лиге конференций

  • 6.08.2024, 21:39
Вратарь армянского клуба забил гол ударом от своих ворот в Лиге конференций

Видеофакт.

Голкипер ереванского «Ноа» и сборной Армении Огнен Чанчаревич забил гол в домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций против греческого АЕКа.

Чанчаревич на 67-й минуте сильным ударом выбил мяч из собственной штрафной, тот долетел почти до чужих ворот, ударился о землю и перелетел через голкипера соперника Томаса Стракоши.

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу «Ноа». Ответная игра состоится 15 августа в Греции.

Чанчаревичу 34 года. Натурализованный серб стал выступать за сборную Армении с 2023 года.

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