Вратарь армянского клуба забил гол ударом от своих ворот в Лиге конференций
- 6.08.2024, 21:39
Видеофакт.
Голкипер ереванского «Ноа» и сборной Армении Огнен Чанчаревич забил гол в домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций против греческого АЕКа.
Чанчаревич на 67-й минуте сильным ударом выбил мяч из собственной штрафной, тот долетел почти до чужих ворот, ударился о землю и перелетел через голкипера соперника Томаса Стракоши.
Матч закончился со счетом 3:1 в пользу «Ноа». Ответная игра состоится 15 августа в Греции.
Чанчаревичу 34 года. Натурализованный серб стал выступать за сборную Армении с 2023 года.