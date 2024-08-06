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В ХАМАС назначили нового главаря политбюро вместо убитого Хании

  • 6.08.2024, 21:46
В ХАМАС назначили нового главаря политбюро вместо убитого Хании
Яхья Синвар

Он cчитается одним из организаторов нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

Главарем политбюро палестинского террористического движения ХАМАС стал Яхья Синвар, лидер организации в секторе Газа и один из основателей военного крыла группировки, передает Al Jazeera.

Ранее эту должность занимал Исмаил Хания, который погиб в Тегеране в ночь на 31 июля. Иранский Корпус стражей Исламской революции заявил, что главу политбюро группировки убили «выстрелом снаряда малой дальности с боеголовкой массой около 7 кг». Ответственность за удар Иран и ХАМАС возложили на Израиль, израильская сторона свою причастность не подтверждала.

Синвар считается одним из организаторов нападения на Израиль 7 октября 2023 года, пишет The Times of Israel. Пост главы политбюро он занял на фоне того, как Иран готовится к удару по Израилю в ответ на убийство Хании.

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