Окраину Борисова атакуют гадюки 6.08.2024, 21:58

Змей находят даже на детских площадках.

Окраину Борисова буквально атаковали гадюки. Ядовитых змей находят у скамеек, на детских площадках, сообщает телеканал «Беларусь-1».

«Вот здесь вот лежала (гадюка — прим. ред.) возле дерева. Дети приходили, здесь палкой и ковыряли, вот с травы отсюда выскочила. Там, в луже, дети палкой ковыряли. Мужик вышел, в банку ее занес. И за домом у них вообще огромная была», - рассказала телеканалу местная жительница.

Приход змей местные жители связывают с неухоженностью района. Лес рядом, траву не косят, мусор регулярно не вывозят, вот змеи и осваивают новые территории.

«Жители этого дома в Борисове уже не раз видели гадюк. После проливных дождей ядовитых змей можно увидеть в нескошенной траве. Чтобы оградиться от ползающих соседей, соседи косят траву за свой счет», – сообщает телеканал.

Эти и другие нарушения выявили в прокуратуре во время масштабной проверки системы ЖКХ.

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