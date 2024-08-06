Окраину Борисова атакуют гадюки
- 6.08.2024, 21:58
Змей находят даже на детских площадках.
Окраину Борисова буквально атаковали гадюки. Ядовитых змей находят у скамеек, на детских площадках, сообщает телеканал «Беларусь-1».
«Вот здесь вот лежала (гадюка — прим. ред.) возле дерева. Дети приходили, здесь палкой и ковыряли, вот с травы отсюда выскочила. Там, в луже, дети палкой ковыряли. Мужик вышел, в банку ее занес. И за домом у них вообще огромная была», - рассказала телеканалу местная жительница.
Приход змей местные жители связывают с неухоженностью района. Лес рядом, траву не косят, мусор регулярно не вывозят, вот змеи и осваивают новые территории.
«Жители этого дома в Борисове уже не раз видели гадюк. После проливных дождей ядовитых змей можно увидеть в нескошенной траве. Чтобы оградиться от ползающих соседей, соседи косят траву за свой счет», – сообщает телеканал.
Эти и другие нарушения выявили в прокуратуре во время масштабной проверки системы ЖКХ.