закрыть
6 августа 2024, вторник, 22:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Окраину Борисова атакуют гадюки

  • 6.08.2024, 21:58
Окраину Борисова атакуют гадюки

Змей находят даже на детских площадках.

Окраину Борисова буквально атаковали гадюки. Ядовитых змей находят у скамеек, на детских площадках, сообщает телеканал «Беларусь-1».

«Вот здесь вот лежала (гадюка — прим. ред.) возле дерева. Дети приходили, здесь палкой и ковыряли, вот с травы отсюда выскочила. Там, в луже, дети палкой ковыряли. Мужик вышел, в банку ее занес. И за домом у них вообще огромная была», - рассказала телеканалу местная жительница.

Приход змей местные жители связывают с неухоженностью района. Лес рядом, траву не косят, мусор регулярно не вывозят, вот змеи и осваивают новые территории.

«Жители этого дома в Борисове уже не раз видели гадюк. После проливных дождей ядовитых змей можно увидеть в нескошенной траве. Чтобы оградиться от ползающих соседей, соседи косят траву за свой счет», – сообщает телеканал.

Эти и другие нарушения выявили в прокуратуре во время масштабной проверки системы ЖКХ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что пообещал Шойгу Ирану
Что пообещал Шойгу Ирану Леонид Невзлин
Россия совершила самоубийство
Россия совершила самоубийство Александр Невзоров
Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров