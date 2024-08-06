Dolce & Gabbana выпустил парфюм для собак 3 6.08.2024, 22:07

Стоимость одного флакона — 99 евро.

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana представил новый парфюм, созданный специально для собак. Назвали его Fefé, в честь собаки соучредителя бренда Доменико Дольче, пишет The Guardian.

Стоимость одного флакона Fefé — 99 евро. Парфюм представлен в зеленом лакированном стекле с ярко-красной металлической крышкой, на которой выгравирована собачья лапа, покрытая 24-каратным золотом. В пирамиде звучат ноты иланг-иланга, мускуса и сандалового дерева.

На сайте D&G для владельцев предоставлены рекомендации, как правильно нанести аромат на собаку: «распылите Fefé на руки или щетку и аккуратно проведите по шерсти, начиная от середины тела к хвосту, чтобы подарить вашему любимцу ароматное удовольствие».

Впрочем, зоозащитники предостерегают владельцев животных от использования парфюма, предупреждая, что этот запах может показаться собакам неприятным и помешать им взаимодействовать с окружающей средой.

«Иногда собак очеловечивают, в таком случае размываются границы между тем, что нравится собакам, и тем, что должно им нравится, по мнению человека. Собаки полагаются на нюх при общении и взаимодействии с окружающим миром, поэтому мы советуем избегать сильно пахнущих продуктов, подобных духам и спреям, тем более что некоторые запахи собакам могут быть неприятны», — отметила старший научный сотрудник Королевского общества защиты животных от жестокого обращения (RSPCA) Элизабет Поттер.

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