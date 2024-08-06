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Байден приветствовал решение Харрис относительно кандидата в вице-президенты

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  • 6.08.2024, 22:17
Байден приветствовал решение Харрис относительно кандидата в вице-президенты
Джо Байден

Президент США заявил, что Тим Уолц проявил себя как сильный, принципиальный и эффективный лидер.

Президент США Джо Байден приветствовал решение Камалы Харрис, которая должна стать кандидатом в президенты от Демократической партии, выбрать кандидатом в вице-президенты губернатора Миннесоты Тима Уолца.

Заявление об этом он опубликовал в своем X (Twitter).

Байден заявил, что одобряет выбор Харрис выбрать своим кандидатом в вице-президенты Тима Уолца, о чем она официально объявила во вторник.

Президент отметил, что знаком с Уолцом почти два десятилетия, сначала как членом Конгресса, впоследствии – как губернатором, проявившим себя как сильный, принципиальный и эффективный лидер. Байден отметил и длительную военную службу Уолца.

«Они будут максимально мощными защитниками наших личных свобод и нашей демократии. И они гарантируют, что Америка продолжит быть лидером в мире и играть свою роль «незаменимой державы», – написал Байден.

Он призвал поддержать Харрис и Уолца на предстоящих выборах «всех демократов, и, на самом деле, всех американцев, которые преданы идеям свободы, демократии и лидерства Америки».

«Для каждого поколения американцев есть тот момент, когда им нужно защищать американскую демократию. Этот момент настал», – отметил Байден.

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