Кандидат Трампа в вице-президенты Вэнс вызвал на дебаты кандидата Харрис

Кандидат Трампа в вице-президенты Вэнс вызвал на дебаты кандидата Харрис1
- 6.08.2024, 22:39
Сегодня Камала Харрис официально объявила кандидата в вице-президенты США.
Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс заявил, что хочет провести дебаты с демократом-визави, губернатором Миннесоты Тимом Уолцом, но только после его официальной номинации.
Об этом он заявил в интервью CNN.
Вэнс сказал, что «безусловно хочет провести дебаты» с Тимом Уолцом, но после того, как Демократическая партия официально номинирует его кандидатом в вице-президенты. Это должно произойти на съезде 19-22 августа.
«Удивит ли меня, если демократы еще раз подменят кандидатуру – нет, не удивит. Поэтому мы подождем, пока они фактически выдвинут Камалу Харрис и Тима Уолца, прежде чем проводить дебаты. А потом, конечно, мы хотим провести серьезные дебаты», – пояснил республиканец.
Камала Харрис объявила, что выбирает своим кандидатом в вице-президенты Тима Уолца, утром во вторник.
60-летний Уолз – ветеран Национальной гвардии США, бывший учитель, который начал карьеру в политике в 2006 году как член Палаты представителей. В 2018-м был избран губернатором Миннесоты, занимает эту должность второй срок подряд.
Считается, что Тим поможет кампании Харрис апеллировать к так называемым синим воротничкам – рабочему классу, в частности в сельской местности, на который делает упор ее конкурент, республиканец Дональд Трамп. В то же время большинство американцев, согласно опросу, не знают, кто такой Уолц.
Камале Харрис пришлось выбирать кандидата в вице-президенты в условиях ограниченного времени после того, как она неожиданно возглавила кампанию демократов после решения президента Джо Байдена не идти на второй срок.