72% поляков поддерживают закрытие границы с Беларусью 6 6.08.2024, 22:34

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Опрос.

72% жителей Польши поддерживает идею закрытия всех пограничных переходов на границе с Беларусью, против — 21% респондентов, сообщило 5 августа Польское телевидение со ссылкой на июльское исследование Центра изучения общественного мнения.

Примерно столько же, 73% опрошенных, выступают против предоставления пересекающим границу с Беларусью мигрантам убежища в стране, среди молодежи этот показатель достигает 79%.

84% респондентов поддержало утвержденный польскими законодателями в июле законопроект, который исключает уголовную ответственность за применение военнослужащим оружия или средств прямого принуждения, если они использовались “в целях отражения прямого посягательства на жизнь, здоровье или свободу этого военнослужащего или иного лица, а также противодействия деятельности, ведущей к нападению”.

В ходе опроса, проведенного 5-7 июля польским Институтом рыночных и социальных исследований, 71,8% граждан поддержали возможное закрытие железнодорожных пунктов пропуска на границе с Беларусью.

С 13 июня на польско-белорусской границе организована буферная зона, срок действия которой пока определен в 90 дней. По информации МВД Польши, после ее введения количество попыток нелегального пересечения границы с Беларусью сократилось более чем на 70%.

После вынесения политически мотивированного приговора журналисту, активисту неофициального Союза поляков Беларуси Анджею Почобуту (8 лет лишения свободы) 10 февраля 2023 года Польша на неопределенный срок закрыла один из двух доступных для путешественников пунктов пропуска — Бобровники (с белорусской стороны Берестовица). Открытым остается пункт пропуска Тересполь (Брест).

С весны 2021 года на границе Беларуси и Евросоюза продолжается миграционный кризис, который власти Польши и стран Балтии называют «гибридной атакой», организованной режимами в Минске и Москве.

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