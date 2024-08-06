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Белоруска рассказала о ценах на лечение зубов и озадачила соцсети

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  • 6.08.2024, 22:57
  • 1,282
Белоруска рассказала о ценах на лечение зубов и озадачила соцсети

Нормально ли платить 900 рублей за один зуб без гарантии?

Белоруска пожаловалась на высокие цены на стоматологию и попросила соотечественников поделиться мнением, нормально ли платить 900 рублей за лечение одного зуба. Видео она опубликовала в TikTok.

«Уважаемые белорусы, к вам вопрос: «Скажите мне, пожалуйста, или я может чего-то не понимаю: 900 белорусских рублей для того, чтобы полечить зуб подростку (14 лет) — это вообще нормально? Может, я не там работаю, не то зарабатываю. Не могу понять: 900 белорусских рублей за один зуб без гарантии. Жду ответы», — рассказала женщина.

Под роликом развернулась бурная дискуссия. Пользователи в комментариях высказали мнение, что такие цены — это ненормально, пишет «Зеркало».

«Я думаю это вопрос к прокуратуре», «Большая часть белорусов в шоке от таких цен при з/п 600−1000 рублей», «Насчет 900 рублей не знаю, но порядок в стоматологии давно надо навести особенно в частных клиниках», «Это не нормально. Я за 500 сделала челюсть. Обращайтесь в Минздрав на горячую линию», — посоветовали комментаторы.

Некоторые задались вопросом, где она нашла такие цены.

«Где вы такие цены нашли? В госполиклинике бесплатно. В частной где-то 130−140р.Вы видимо чего-то недоговариваете», «Где вы такие стоматологии находите? Я лечу в коммерческой стоматологии: 130−180 рублей за один зуб», — написали пользователи.

В комментариях автор ролика пояснила, что подростка не берут в бесплатную поликлинику, потому что «сложный зуб, нужно лечить под микроскопом».

Напомним, что в прошлом году Минздрав принял постановление № 170, которое устанавливало предельные максимальные тарифы на оказание стоматологических услуг. Делалось это для того, чтобы снизить цены в стоматологиях по всей стране. Однако после его введения, цены как были кусачими, так где-то еще и подросли.

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