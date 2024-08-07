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В Париже завершили выступление 11 из 17 белорусских олимпийцев, завоевав три медали

  • 7.08.2024, 0:00
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В Париже завершили выступление 11 из 17 белорусских олимпийцев, завоевав три медали

На каком они месте в медальном зачете?

Борец греко-римского стиля Абубакар Хаслаханов в категории до 97 килограммов провел лишь две схватки и остался без награды.

От вечернего выступления конкурентов Хаслаханова зависело, сможет ли белорус отобраться в так называемую бронзовую сетку, где несколько борцов еще продолжают спорить за третье место. Этого не случилось, поскольку египтянин Мохамед Габр потерпел поражение в полуфинале и тем самым не сумел продлить для Хаслаханова олимпийский турнир.

После вылета этого борца в списке нейтральных атлетов, представляющих Беларусь и еще не взявших старт на парижских площадках и помостах, осталось 6 спортсменов. Это тяжелоатлеты Сюзанна Володько и Евгений Тихонцов, борец Магомедхабиб Кадимагомедов, гребцы Юлия Трушкина и Владислав Кравец, а также тхэквондист Георгий Гурциев.

Совместными силами они еще могут позволить Беларуси добраться до показателя наград, который был в Токио-2020. Тогда, напомним, сборная привезла 7 медалей: 1 золотую, 3 серебряные и 3 бронзовые. Сейчас в белорусском активе 1 золото, которое завоевал батутист Иван Литвинович, и 2 серебра – благодаря батутистке Виолетте Бордиловской и гребцу Евгению Золотому.

Поскольку наши атлеты выступают в нейтральном статусе, их призовые места в медальном зачете не учитываются. Однако если бы Беларусь там фигурировала, она бы занимала 29-ю позицию – позади Грузии и впереди Казахстана.

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