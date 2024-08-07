Во Франции прогнозируют худший с 1983 года урожай пшеницы
- 7.08.2024, 1:13
Из-за чрезмерных дождей.
Ожидается, что Франция получит худший урожай мягкой пшеницы более 40 лет из-за чрезмерных дождей. Об этом пишет Bloomberg во вторник, 6 августа.
Франция является крупнейшим производителем пшеницы в Европе.
В стране, вероятно, будет худший урожай пшеницы с 1983 года.
Отмечается, что производство может упасть до 25,2 млн. тонн пшеницы в сезоне 2024-2025 годов, что на 27% меньше в среднем за пять лет.
Экстремальные погодные условия по всей Европе ударили по зерновым сезонам: чрезмерные дожди в северо-западной Европе, тогда как засуха и высокие температуры нанесли ущерб посевам кукурузы на востоке.
На прошлой неделе французские фермеры призвали правительство предоставить финансовую помощь из-за катастрофического урожая.
Несмотря на плохие прогнозы во Франции, торгуемая в Чикаго пшеница по-прежнему торгуется вблизи самого низкого уровня за четыре года, поскольку урожай США поддерживает рынок.