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Во Франции прогнозируют худший с 1983 года урожай пшеницы

  • 7.08.2024, 1:13
Во Франции прогнозируют худший с 1983 года урожай пшеницы

Из-за чрезмерных дождей.

Ожидается, что Франция получит худший урожай мягкой пшеницы более 40 лет из-за чрезмерных дождей. Об этом пишет Bloomberg во вторник, 6 августа.

Франция является крупнейшим производителем пшеницы в Европе.

В стране, вероятно, будет худший урожай пшеницы с 1983 года.

Отмечается, что производство может упасть до 25,2 млн. тонн пшеницы в сезоне 2024-2025 годов, что на 27% меньше в среднем за пять лет.

Экстремальные погодные условия по всей Европе ударили по зерновым сезонам: чрезмерные дожди в северо-западной Европе, тогда как засуха и высокие температуры нанесли ущерб посевам кукурузы на востоке.

На прошлой неделе французские фермеры призвали правительство предоставить финансовую помощь из-за катастрофического урожая.

Несмотря на плохие прогнозы во Франции, торгуемая в Чикаго пшеница по-прежнему торгуется вблизи самого низкого уровня за четыре года, поскольку урожай США поддерживает рынок.

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