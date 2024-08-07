Посол в США: Кандидат Харрис в вице-президенты – надежный друг Украины 7.08.2024, 3:34

Оксана Маркарова

Оксана Маркарова заявила, что Тим Уолц активно поддерживает Украину.

Посол Украины в США Оксана Маркарова считает губернатора штата Миннесота Тима Уолца, который станет кандидатом в вице-президенты от Демократической партии, «надежным другом» Украины.

Об этом она сказала в комментарии «Европейской правде».

По словам Маркаровой, среди американских губернаторов, которые активно поддерживают Украину, «губернатор Уолц – безусловно один из лидеров такой поддержки и надежный друг нашей страны».

Она добавила, что Миннесота – один из штатов, где активная поддержка губернатора помогает Украине проводить адвокационную кампанию.

«Когда в декабре я находилась с визитом в Миннесоте в рамках нашего Whistlestop Tour for Ukraine с фондом Маршала и Говардом Баффетом, мы с губернатором встречались с Фермерским бюро и фактически вместе с ним убеждали присутствующих в том, насколько важным для национальных интересов США является победа Украины», – поделилась посол.

Известно также, что Тим Уолц стал одним из первых губернаторов, которые в 2022 году распорядились прекратить все контракты государственных компаний с Россией.

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