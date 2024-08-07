закрыть
7 августа 2024, среда, 4:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Посол в США: Кандидат Харрис в вице-президенты – надежный друг Украины

  • 7.08.2024, 3:34
Посол в США: Кандидат Харрис в вице-президенты – надежный друг Украины
Оксана Маркарова

Оксана Маркарова заявила, что Тим Уолц активно поддерживает Украину.

Посол Украины в США Оксана Маркарова считает губернатора штата Миннесота Тима Уолца, который станет кандидатом в вице-президенты от Демократической партии, «надежным другом» Украины.

Об этом она сказала в комментарии «Европейской правде».

По словам Маркаровой, среди американских губернаторов, которые активно поддерживают Украину, «губернатор Уолц – безусловно один из лидеров такой поддержки и надежный друг нашей страны».

Она добавила, что Миннесота – один из штатов, где активная поддержка губернатора помогает Украине проводить адвокационную кампанию.

«Когда в декабре я находилась с визитом в Миннесоте в рамках нашего Whistlestop Tour for Ukraine с фондом Маршала и Говардом Баффетом, мы с губернатором встречались с Фермерским бюро и фактически вместе с ним убеждали присутствующих в том, насколько важным для национальных интересов США является победа Украины», – поделилась посол.

Известно также, что Тим Уолц стал одним из первых губернаторов, которые в 2022 году распорядились прекратить все контракты государственных компаний с Россией.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что пообещал Шойгу Ирану
Что пообещал Шойгу Ирану Леонид Невзлин
Россия совершила самоубийство
Россия совершила самоубийство Александр Невзоров
Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров