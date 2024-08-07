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В Гомеле дружеский спарринг между бывшими боксерами закончился трагически

  • 7.08.2024, 4:11
В Гомеле дружеский спарринг между бывшими боксерами закончился трагически

У одного мужчины был разряд КМС, у другого – мастера спорта.

Житель Гомеля в пьяном спарринге убил знакомого, пишет портал Belkagomel.by.

Весной старые друзья случайно увиделись на улице. Они решили, что такую встречу следует отметить. Приятели-спортсмены договорились, что будут выпивать дома у одного из них.

Их посиделки затянулись допоздна. Пьяные мужчины в какой-то момент решили провести борцовский спарринг. Ведь в прошлом они оба увлекались боксом. У одного был разряд КМС, у второго – мастера спорта.

Неизвестно, как долго длился их поединок. Однако итог оказался печальным. На следующее утро мужчина нашел своего знакомого мертвым. Тело покойного лежало в коридоре.

Правоохранители установили, что пострадавший скончался от отека головного мозга. Также на его теле было большое количество иных повреждений.

Как отметили в прокуратуре, изначально подозреваемый уверял, что ударил товарища лишь два раза по голове, поэтому у него и появились синяки под глазами. Однако он продолжал быть активным и участвовал в застолье.

Только после ознакомления с результатами судебно-медицинской экспертизы бывший боксер признал, что ударов могло быть и больше.

Гомельчанину предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, которые повлекли по неосторожности смерть человека. Мужчине грозит от 5 до 15 лет тюрьмы.

Материалы уголовного дела переданы в суд.

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