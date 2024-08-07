«Кадыровцы» бежали из-под Суджи с началом боев 7.08.2024, 7:39

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Подразделение «Ахмат» покинуло Курскую область.

В приграничье Курской области, где вчера начались сильные бои, позиции удерживают срочники. Чеченское подразделение «Ахмат» быстро ретировалось из зоны боевых действий.

Об этом сообщил влиятельный Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», который, как считается, связан с российскими спецслужбами.

«Украинская армия вблизи города Суджа, хваленый «Ахмат» ретировался. Жители Суджи стараются уехать в Курск. Курская область под интенсивным обстрелом», — сообщил российский ресурс.

Канал утверждает, что российскую границу якобы прорвали не менее двух колонн тяжелой техники. Россияне применяют в зоне боевых действий авиацию. Минобороны РФ вынуждено перебрасывать в данный район резервы.

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