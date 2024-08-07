Скабеевой тревожно 3 7.08.2024, 7:54

7,312

Пропагандистка рассказала россиянам, к чему готовиться через три недели.

Кремлевская пропаганда все громче заявляет об угрозе со стороны боевой авиации ВСУ, которая недавно пополнилась американскими истребителями F-16, пишет dialog.ua.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева в прямом эфире рассказала россиянам о том, что, согласно публикациям в западных изданиях, Пентагон разрешил Украине наносить военные удары с помощью истребителей по российской территории, сообщает

Скабеева процитировала заявление представителя Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, по словам которого, на первом этапе истребители будут усиливать работу украинской ПВО.

Однако в течение ближайших трех недель самолеты будут подготовлены для военных вылетов и ударов по РФ.

Пропагандистка также сообщила, что до конца года Украина получит еще несколько десятков истребителей, общий объем которых в распоряжении стран НАТО достигает нескольких тысяч, а значит, «табу на бесконечную войну снято».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com