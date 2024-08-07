Скабеевой тревожно3
- 7.08.2024, 7:54
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Пропагандистка рассказала россиянам, к чему готовиться через три недели.
Кремлевская пропаганда все громче заявляет об угрозе со стороны боевой авиации ВСУ, которая недавно пополнилась американскими истребителями F-16, пишет dialog.ua.
Российская пропагандистка Ольга Скабеева в прямом эфире рассказала россиянам о том, что, согласно публикациям в западных изданиях, Пентагон разрешил Украине наносить военные удары с помощью истребителей по российской территории, сообщает
Скабеева процитировала заявление представителя Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, по словам которого, на первом этапе истребители будут усиливать работу украинской ПВО.
Однако в течение ближайших трех недель самолеты будут подготовлены для военных вылетов и ударов по РФ.
Пропагандистка также сообщила, что до конца года Украина получит еще несколько десятков истребителей, общий объем которых в распоряжении стран НАТО достигает нескольких тысяч, а значит, «табу на бесконечную войну снято».