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Скабеевой тревожно

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  • 7.08.2024, 7:54
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Скабеевой тревожно

Пропагандистка рассказала россиянам, к чему готовиться через три недели.

Кремлевская пропаганда все громче заявляет об угрозе со стороны боевой авиации ВСУ, которая недавно пополнилась американскими истребителями F-16, пишет dialog.ua.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева в прямом эфире рассказала россиянам о том, что, согласно публикациям в западных изданиях, Пентагон разрешил Украине наносить военные удары с помощью истребителей по российской территории, сообщает

Скабеева процитировала заявление представителя Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, по словам которого, на первом этапе истребители будут усиливать работу украинской ПВО.

Однако в течение ближайших трех недель самолеты будут подготовлены для военных вылетов и ударов по РФ.

Пропагандистка также сообщила, что до конца года Украина получит еще несколько десятков истребителей, общий объем которых в распоряжении стран НАТО достигает нескольких тысяч, а значит, «табу на бесконечную войну снято».

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