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В Курчатове, где расположена Курская АЭС, прогремели взрывы

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  • 7.08.2024, 8:07
  • 4,114
В Курчатове, где расположена Курская АЭС, прогремели взрывы
иллюстративное фото

Местные СМИ сообщают об атаке на станцию.

Поздно вечером, 6 августа, в Курчатове Курской области прогремели взрывы. Звук был слышен в районе, где расположена Курская АЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Так, в соцсети появились ролики с камер видеонаблюдений. На них, ориентировочно в 22:50, прозвучали звуки взрывов. Местные каналы предполагают, что, возможно, была атакована Курская атомная электростанция.

Позже и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что якобы силами российского ПВО были сбиты две ракеты.

В свою очередь мэр Курчатова Игорь Корпунков утверждает, Курская АЕС, которая находится в городе, работает якобы в штатном режиме.

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