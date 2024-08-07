Продукция «Полоцкого рынка» попала под запрет в России 7.08.2024, 8:10

1,318

Россиян хотели накормить зараженной говядиной?

Россельхознадзор ограничил с 1 августа поставки продукции белорусского предприятия «Полоцкий рынок» в Россию. Ранее ее поставили под усиленный контроль, сообщают «Народныя навiны Віцебска».

Дело в том, что в конце июня в говядине, произведенной на «Полоцком рынке», выявили превышения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (обычно это анализ показывает наличие плесневых грибов, бактерий и так далее).

Однако теперь российское ведомство обнаружило это нарушение повторно, поэтому поставки временно запретили.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com