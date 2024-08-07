Продукция «Полоцкого рынка» попала под запрет в России
- 7.08.2024, 8:10
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Россиян хотели накормить зараженной говядиной?
Россельхознадзор ограничил с 1 августа поставки продукции белорусского предприятия «Полоцкий рынок» в Россию. Ранее ее поставили под усиленный контроль, сообщают «Народныя навiны Віцебска».
Дело в том, что в конце июня в говядине, произведенной на «Полоцком рынке», выявили превышения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (обычно это анализ показывает наличие плесневых грибов, бактерий и так далее).
Однако теперь российское ведомство обнаружило это нарушение повторно, поэтому поставки временно запретили.