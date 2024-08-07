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Продукция «Полоцкого рынка» попала под запрет в России

  • 7.08.2024, 8:10
  • 1,318
Продукция «Полоцкого рынка» попала под запрет в России

Россиян хотели накормить зараженной говядиной?

Россельхознадзор ограничил с 1 августа поставки продукции белорусского предприятия «Полоцкий рынок» в Россию. Ранее ее поставили под усиленный контроль, сообщают «Народныя навiны Віцебска».

Дело в том, что в конце июня в говядине, произведенной на «Полоцком рынке», выявили превышения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (обычно это анализ показывает наличие плесневых грибов, бактерий и так далее).

Однако теперь российское ведомство обнаружило это нарушение повторно, поэтому поставки временно запретили.

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