«Рюкзак, трусы и аптечка»: российских срочников отправляют в Курскую область 8 7.08.2024, 8:17

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Новобранцам из Ленинградской области выдали «список покупок».

В Ленинградской области Российской Федерации солдатам-срочникам выдали «список покупок», которые необходимы для командировки на границу с Украиной. Об этом сообщила российская правозащитная организация «Школа призывника».

Семья одного из срочников из воинской части 02511 в населенном пункте Каменка заявила, что после нескольких месяцев службы новобранцев планируют отправить в Курскую область. Им предоставили список вещей, которые они должны приобрести за свой счет.

Согласно перечню, срочник должен самостоятельно купить рюкзак, форму, берцы, балаклаву, шампунь, порошок, станки для бритья, мультитул, трусы, тактические перчатки, аптечку, коврик на весь рост и прочее.

Отмечается, что большинство из перечисленного должно было бы обеспечить срочников Минобороны РФ.

Кроме того, с парня также требуют 900 рублей на специальные шевроны для службы на государственной границе.

Срочнику сообщили, что его отправят в Курскую область в середине августа.

Напомним, 6 августа Минобороны РФ заявило, что около 300 украинских военных атаковали при поддержке бронетехники российские подразделения в Курской области.

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