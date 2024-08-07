Останки российского бомбардировщика Су-34 на аэродроме «Морозовск» показали на видео

Останки российского бомбардировщика Су-34 на аэродроме «Морозовск» показали на видео1
- 7.08.2024, 8:20
- 1,844
Уничтоженный самолет выглядит как решето.
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен российский самолет Су-34, уничтоженный на аэродроме «Морозовск».
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделали российские военные, проводившие какие-то работы возле останков самолета.
«Уничтожен 3.08 российский бомбардировщик Су-34 на военном аэродроме Морозовск, Ростовской области», - отмечает в комментарии автор публикации.