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Останки российского бомбардировщика Су-34 на аэродроме «Морозовск» показали на видео

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  • 7.08.2024, 8:20
  • 1,844
Останки российского бомбардировщика Су-34 на аэродроме «Морозовск» показали на видео

Уничтоженный самолет выглядит как решето.

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен российский самолет Су-34, уничтоженный на аэродроме «Морозовск».

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделали российские военные, проводившие какие-то работы возле останков самолета.

«Уничтожен 3.08 российский бомбардировщик Су-34 на военном аэродроме Морозовск, Ростовской области», - отмечает в комментарии автор публикации.

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