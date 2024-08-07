Останки российского бомбардировщика Су-34 на аэродроме «Морозовск» показали на видео 1 7.08.2024, 8:20

1,844

Уничтоженный самолет выглядит как решето.

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен российский самолет Су-34, уничтоженный на аэродроме «Морозовск».

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделали российские военные, проводившие какие-то работы возле останков самолета.

«Уничтожен 3.08 российский бомбардировщик Су-34 на военном аэродроме Морозовск, Ростовской области», - отмечает в комментарии автор публикации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com