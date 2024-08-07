РФ ударила по Киеву «неконтролируемыми» ракетами
- 7.08.2024, 8:32
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Одна из них развалилась в воздухе.
Во время ночной атаки на Киев 6 августа российские войска применили северокорейские баллистические ракеты KN-23. Одна из этих ракет развалилась в воздухе и упала на окраине Броваров. Об этом сообщило издание Defense Express.
Эксперты отметили, что это не первый случай использования таких ракет, ранее баллистическая ракета из КНДР упала в лесу возле Белой Церкви. На этот раз ракета KN-23 приземлилась вблизи Броваров.
«Сама ракета упала в лесу рядом с трассой. От места падения этой ракеты до центра Киева - около 20 км, а сами Бровары вряд ли были целью удара», - отметили в издании.
Аналитики рассказали, что ракету KN-23 идентифицировали благодаря характерной маркировке на обломках, что подтверждает ее северокорейское происхождение. Видео, появившееся в сети, показывает, как ракета распадается еще в воздухе, что типично для ракет из Северной Кореи.
«На кадрах из видео заметна и сама KN-23, которая неконтролируемо падает. Такие ситуации являются для ракет из КНДР более чем привычными и примерно половина из них просто разваливаются в воздухе, а те которые долетают имеют значительное отклонение», - говорится в материале.
В издании подчеркнули, что падение и неконтролируемые взрывы северокорейсиких ракет на территории гражданских районов является серьезной угрозой для безопасности. Главной проблемой для Украины является то, что РФ продолжает использовать эти ракеты.