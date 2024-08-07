«Началось такое, чего ранее не было»
- 7.08.2024, 8:39
Z-пропагандистам привиделась колонна Stryker под Курском.
В приграничье Курской области РФ продолжаются боевые действия. Z-пропагандисты утверждают, что украинские силы прорвали границу и наступают вглубь РФ на американских БТР Stryker. Россияне также публикуют кадры этой колонны, которая якобы проникла в РФ, передает dialog.ua.
По данным россиян, в Курскую область якобы прорвалась колонна из 7 «Страйкеров».
Достоверность этой информации под вопросом. Украинская сторона информацию практически не комментирует.
Глава украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко написал в своем канале в Telegram, что у россиян проблемы в приграничье.
«Российские военкоры лгут о том, что ситуация на Курщине под контролем. Россия не контролирует границу», — написал офицер.
Помимо этого, украинский военнослужащий, который анонимно ведет блог «Бахмутский демон», подтвердил операцию в Курской области. «На самом деле в двух местах прорыв границы Курской губернии», — написал он днем.
А тем временем в приграничных населенных пунктах РФ начались панические настроения. Мирные жители массово бегут вглубь российских территорий.
«Сегодня с полвторого ночи началось такое, которого ранее не было никогда», — рассказал российским СМИ житель российской Суджи. Он утверждает, что значительная часть местного населения покидает город из-за массированных обстрелов.
На местах сообщают, что работа спасательных и правоохранительных служб в городе парализована, они не выезжают на выезды из-за ракетной опасности.
В приграничных населенных пунктах РФ исчезла сотовая связь. Жители сидят в подвалах.