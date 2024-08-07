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Позорный разгром «Ахмата» и пехоты РФ в монастыре: детали боев под Курском

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  • 7.08.2024, 8:51
  • 14,918
Позорный разгром «Ахмата» и пехоты РФ в монастыре: детали боев под Курском
иллюстративное фото

Россияне понесли серьезные потери в технике и живой силе.

Российские и украинские паблики подтверждают первые потери России в технике и личном составе в результате боев в Курской области 6 августа. Помимо этого, россияне пишут о разгроме охранявшего границу подразделения Кадырова «Ахмат».

Как отмечает DeepState, среди уничтоженной техники есть один грузовик на востоке Суджи. Кроме того, неизвестными вооруженными людьми была уничтожена вражеская пехота в Никольско-Белогорском монастыре.

Стоит отметить, что фото разрушенного монастыря публиковали ранее российские паблики.

Также подтверждено уничтожение двух российских танков на тралах в северо-западной части города Суджа и российского Ка-52 в районе Нижнего Клина.

Разгром «Ахмата» в Курской области - подробности

Российский паблик ВЧК-ОГПУ, в свою очередь, пишет, что только в Кореневском районе Курской области были ранены минимум 15 боевиков подразделения «Ахмат».

Вместе с тем, кремлевские военкоры сообщают о большем количестве «трехсотых» кадыровцев. Все они, по словам россиян, «рассредоточились» (разбежались) во время первых ударов - и войска якобы ВСУ «прошли вглубь района».

Более того, утверждается, что гражданские самостоятельно эвакуировались, их никто не вывозил из-под обстрелов. Организовано уехали только работники администраций и сельсоветов.

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