«Корпоративная политика построена так, что ты все время ждешь чего-то хорошего» 7.08.2024, 9:03

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Белорусы рассказали, сколько зарабатывают на уборке в разных странах.

Издание «Салідарнасць» узнало у белорусов-эмигрантов, сколько зарабатывают и что делают клинеры в разных странах (Польша, Бельгия, Швейцария).

— Уборка только кажется всем простой и очевидной. На самом деле даже у каждой женщины абсолютно разные понятия о том, что такое чисто, — говорит Инна Зайцева (БЧБ-невеста).

Белорусская активистка больше двух лет живет в Швейцарии, где одно время работала в службе клининга. Многим эмигрантам приходится начинать жизнь в новой стране, занимаясь уборкой.

«Салідарнасць» поговорила с белорусами, которые работают клинерами, об условиях работы и заработках в разных странах.

«В Беларуси я была офисным сотрудником и таких денег не получала»

Ольга (имя изменено — С.) с семьей в 2021 году вынужденно переехала в Польшу, где сменила место офисного работника на работу в клининговой компании.

— Моя фирма обслуживает различные объекты как разово, так и долговременно. Это могут быть новые здания, которые нужно убирать сразу после окончания стройки, офисные помещения, подъезды многоквартирных домов и частные апартаменты и дома, — говорит Ольга.

Уборка в разных помещениях оплачивается по-разному.

— Начинала я с подъездов со ставкой 25 злотых (около 6 евро) в час на руки. Затем минимальная оплата поднялась до 30 злотых (7 евро) в час. За уборку вновь построенных объектов или частных домов мы получаем до 50 злотых (11,5 евро) в час.

Знаю, что меньше всего в Польше платят за уборку в ТЦ и других общественных местах. Но я бы не пошла на такую работу не только из-за оплаты. Там ты все время ходишь среди потоков людей. Это тяжело даже психологически.

Для меня работать в пустом помещении гораздо комфортнее, — признается беларуска.

Среди ее коллег не только землячки, также украинки и польки. Говорит, что вид зданий после стройки ее не пугает.

— За новым человеком первое время присматривают, часто проверяют. Когда видят, что справляешься, больше никаких дополнительных проверок, дальше просто выбираешь объекты и работаешь.

Все необходимые средства выдают, ни о какой экономии не предупреждают, использую столько, сколько нужно. Техника для уборки у нас от лучших производителей, мощная и крутая. Именно в нашей фирме рабочую одежду не выдают. Но я знаю, что в Польше есть фирмы, где и одежду дают.

В основном выбираю себе помещения для работы именно в новостройках. Это, конечно, специфическая уборка. С одной стороны, нужно много оттирать всякой краски, клея, штукатурки и прочего.

В то же время такие объекты не требуют сразу доводить до блеска. Его нужно привести в такое состояние, чтобы туда можно было войти. А дальше кто-то продолжает делать ремонт, кто-то встраивает мебель.

По времени нас не подгоняют, убираем, сколько нужно. Если что-то не получается отмыть, говоришь, и тебе подбирают другие средства.

Ольга соглашается, что работу она выбрала физически сложную. Однако перерабатывать ее никто не заставляет.

— Особенно сначала, пока не втянулась, было тяжело. Потом, видимо, привыкла. Работаю не больше 8 часов, иногда объект заканчиваем за 4-6 часов.

На переработки я не соглашаюсь и никогда не выхожу на работу в выходные. Кроме того, раз в пару недель могу взять еще один выходной день для семьи. Для этого просто подхожу к начальнику и спрашиваю, можно ли взять выходной? Ни разу мне не отказали.

Если речь о здоровье, это вообще без проблем, звонишь и предупреждаешь, что заболел. Тебе скажут, спасибо, что предупредила, выздоравливай.

Кроме отдельных выездных объектов, я взяла себе еще два частных дома, которые убираю постоянно, — делится Ольга.

Зарабатывает она при своем графике от 4000 злотых (940 евро).

— В Беларуси я была офисным сотрудником и, конечно, таких денег не получала. Здесь за 6 часов уборки одного двухэтажного дома можно сразу заработать 300 злотых (70,5 евро). А можно и больше, если хозяева попросят о дополнительных услугах, например, вымыть окна.

Бывает, что директор дает премию. На праздники нам обязательно дарят подарки, чаще это какое-то легкое спиртное и всякие вкусности, — рассказывает собеседница «Салідарнасці».

Она говорит, что в Польше отличается не только заработок уборщицы, но и отношение к самим сотрудникам.

— В Беларуси работа уборщицей воспринимается как сильный дауншифтинг. В нашем обществе сложились такие стереотипы, что если ты работаешь уборщицей, значит, ты человек «второго сорта».

А здесь в обществе принято уважать любой труд. Я вижу, как ценят то, что я делаю. Допустим, кому-то пришлось пройти там, где я помыла, он десять раз извинится и пообещает, что обратно пойдет в обход.

У нас нет никакой субординации с начальником. Он может предложить подвезти домой, может попить с тобой кофе и, само собой, обязательно спросит, есть ли у меня какие-то проблемы.

И я могу спокойно сказать о том, что меня не устраивает, попросить что-то. В Беларуси мне даже сложно представить ситуацию, когда сотрудник подходит к руководителю и говорит, что завтра не выйдет на работу, что ему нужен день.

Так вот, здесь у меня даже спрашивать не будут, по какой причине.

«Если что-то разобьешь или испортишь, все средства возмещает компания»

Беларусский активист Олег Корбан полтора года живет с семьей в Бельгии. Он устроился клинером сразу в две фирмы.

— Клининг в Бельгии — достаточно распространенное занятие. Поскольку большая часть населения пользуется этими услугами, работники нужны всегда.

Устроиться на такую работу не сложно, даже если нет гражданства. По моим наблюдениям, среди сотрудников у нас примерно 20% мужчин.

Всех новичков отправляют на тренинг, обычно он длится день. Там объясняют какие-то нюансы, например, как правильно вытирать пыль, утюжить, складывать после утюжки разную одежду.

Кстати, эти советы для меня оказались очень полезными, раньше я, если честно, мог помочь жене дома только пропылесосить, а полы мыл, наверное, последний раз еще в школе, — говорит собеседник «Салідарнасці».

Признается, что работа оказалась легче, чем он себе представлял.

— В Беларуси не принято приглашать к себе кого-то для обычной уборки. Если заказывают, то это исключительный случай, например, после ремонта или для генеральной.

Да и далеко не у каждого белоруса есть деньги на регулярную оплату клининговой службе. А здесь нас вызывают даже к пенсионерам, которым уборку оплачивает государство.

Большинство местных жителей может позволить себе такое удовольствие каждую неделю. Поэтому сам процесс я бы скорее назвал «поддержанием чистоты». От меня требуется вытереть пыль, пропылесосить, протереть полы. Иногда просят поутюжить одежду или постельное белье.

Место, которое у многих в Беларуси считается самым грязным — кухня — здесь, наоборот, одна из самых чистых территорий.

Для меня это было удивительно, но у бельгийцев не принято готовить дома. В основном они питаются в кафе и ресторанах или заказывают домой готовую еду.

Поэтому на их кухнях редко найдешь хоть каплю жира. Как правило, уборка на кухне означает загрузить грязную посуду в посудомоечную машину и протереть пол. Я почему-то представлял себе все намного страшнее, — смеется Олег.

Стандартная квартира в Бельгии, по его словам, имеет три-четыре комнаты. На одну уборку отводится 4 часа.

— Помню, первое время не знал, куда кинуться, как все успеть. Теперь у меня четкая система, я знаю, как разделить всю территорию по времени, там, 20 минут на гостиную, 15 — на ванную комнату и т.д.

Сейчас умею профессионально пользоваться гладильной доской, набил руку. Освоил разные модели пылесосов, некоторые мне особенно нравятся.

Изучил местные особенности. Поскольку здесь очень много зелени, в дома часто заползают жучки и паучки. Поэтому всегда обращаю внимание на углы и убираю паутину.

Во время уборки входит 15-минутный перерыв на обед. Рассчитать все нужно так, чтобы за пять минут до дедлайна уйти и не задерживаться. Это оговаривается сразу.

Хозяева иногда бывают дома, а иногда оставляют мне ключ или код от замка.

— Не страшно в чужой квартире: вдруг что-то разобьешь, не туда загладишь стрелку?

— Первое время действительно волновался. Но на самом деле бельгийцы очень позитивный народ, они не будут устраивать трагедию из этого.

Кроме того, на фирмах обязательно предусмотрены страховки на случай, если ты что-то разобьешь или испортишь, или, допустим, сломается пылесос. Все средства возмещает компания.

Моя коллега как-то помыла пол не тем средством и остались пятна. Это посчитали страховым случаем, и фирма все возместила. Насколько я знаю, с работницы ничего не удерживали.

В случае, когда разбивается что-то мелкое, там, чашка или тарелка, и клиент говорит «no problems», перед ним просто извиняются и ничего не возмещают.

Олег говорит, что зарплатой своей доволен.

— Я работаю в двух фирмах. В государственной раз в месяц получаю оклад, в частной — оплата почасовая.

Минимальная стоимость часа работы в Бельгии — больше 13 евро. Столько и платят за уборку. При этом для клиентов такие услуги стоят 9 евро за час. Разницу нам доплачивает государство.

В итоге за одну уборку я получаю от 50 евро, за день, соответственно, можно заработать больше 100. Как правило, в конце месяца нам еще добавляют небольшую премию. В конце года обещают 13-ю зарплату.

Понравилось, что здесь в полном объеме оплачивают праздники, которые выпадают на рабочие дни и когда мы, как и все, отдыхаем. Если же государственный праздник выпадает на выходной, его переносят, а ты можешь себе выбрать выходной в любой день, и он тоже оплачиваемый.

Поскольку у меня есть дети, раз в квартал мне положен еще один дополнительный оплачиваемый выходной.

Средняя зарплата у квалифицированного специалиста в Бельгии —примерно 3000 евро, у неквалифицированного — на тысячу меньше.

Я зарабатываю больше 2000 евро. Если работать каждый день по 8 часов и иногда выходить по субботам, можно получать больше 2,5 тысяч.

Пока нам ни за что не нужно платить, все, что зарабатываю, либо откладываем, либо тратим на детей, на что-то интересное, например, путешествия.

Айфоны нам не нужны, хотя это, как мне кажется, хороший показатель, когда уборщик с каждой зарплаты может купить айфон последней модели, и у него еще останутся деньги на жизнь.

Коллектив в клининговых компаниях интернациональный.

— Примерно 15% — сами бельгийцы, остальные — беженцы из Украины, стран Африки, меньше из стран СНГ и Южной Америки.

Есть представительница народа рома из Молдовы. Она призналась, что мотивировала ее работать зарплата.

Еще со мной работает москвичка. В РФ она работала в банке. Уехала вместе с семьей еще до войны из-за преследования на религиозной почве, она — прихожанка церкви Свидетели Иеговы, которая в России запрещена.

Дружу с грузинами и армянами. Для сплочения коллектива здесь здорово продуман тимбилдинг, у нас проходят разные корпоративные мероприятия, выезжаем на пикники.

По праздникам дарят подарки, в основном вкусный бельгийский шоколад и другие сладости. Кстати, недавно был День клинера, у них есть даже такой праздник.

На Новый год мне подарили комплект одежды и ботинки с логотипом компании. Все очень удобное и качественное.

Корпоративная политика построена так, что ты все время ждешь чего-то хорошего. Это может быть и поздравление, и доплата, и подарок. Может быть, например, электровелосипед, который мне выдали, чтобы было удобнее добираться на работу.

На выходные его сдавать не нужно, могу пользоваться на свое усмотрение.

Вообще доброжелательное отношение к персоналу поражает. Казалось бы, кто мы такие — мигранты, уборщики. Но то, что я предпочитаю работать, а не сидеть на пособии, для них важный показатель.

«На практику попала в Дом престарелых»

Для того, чтобы стать клинером в Швейцарии, Инна Зайцева окончила курсы, по меркам белорусов, очень дорогие. А в Швейцарии это оказалось выгодным вложением.

— Здесь для клинеров, условно, есть три пути: можно пойти в отель, куда тебя возьмут, обучат и будут платить минимальные 20 франков (21 евро) в час.

Есть специальные агентства, но для того, чтобы туда попасть, лучше иметь опыт от двух лет и сертификат об окончании курсов. А еще можно стать индивидуальным предпринимателем, заводить частных клиентов, что гарантирует самые высокие расценки.

Но к частникам просто так без протекции тебя не подпустят. Система рекомендаций — важная и неотъемлемая часть Щвейцарии, 25% жителей которой являются мигрантами. Никто не хочет впускать в свой дом случайного человека. Поэтому критически важно, чтобы за тебя кто-то поручился.

С сертификатом об окончании специализированных курсов ты не только имеешь такое поручительство, можешь претендовать на большую оплату и, самое важное, можешь открыть собственное ИП, поэтому я решила отучиться, и не пожалела, — рассказывает Инна.

За двухмесячные курсы она заплатила 1000 франков (1046 евро).

— У швейцарцев вообще есть четкие критерии для любого вида работ, и уборка не исключение. Потому что должно быть не просто чисто, а еще качественно и правильно, — объясняет собеседница «Салідарнасці». — Беженцам, которые стоят на учете в службе занятости, такие курсы могут оплатить. Я пошла на них за свои деньги.

Тысяча франков, конечно, звучит впечатляюще, но, если знать, что после курсов зарплата будет минимум 25 франков в час (более 26 евро), не сложно подсчитать, что вернула я эти деньги за неделю работы.

В группе со мной учились еще 15 эритреек. Разумеется, курсы проводятся на немецком языке. Честно скажу, к тому моменту я только полгода жила в Швейцарии и язык еще не знала так, как сейчас, на теоретических занятиях понимала процентов 40%.

Потом дома сама переводила материалы. Кому-то покажется удивительным, но за месяц теории у меня скопилась целая «энциклопедия» с правилами выведения разных видов пятен, мытья разных поверхностей, техникой безопасности и всем остальным, вплоть до мелочей, например, как должны быть собраны волосы при уборке.

На самом деле здесь о защите сотрудника заботятся не меньше, чем о качестве выполненных работ. Например, пользоваться средствами с распылителем нельзя, потому что, вдыхая химию, можно навредить здоровью. Все можно только наливать.

Кто-то считает уборку ерундой и убирает, когда видит, что стало грязно, но только не щвейцарцы!

Здесь есть четкая классификация уборок: поверхностная или ежедневная, еженедельная с мойкой пола и стен, уборка, которую мы делаем раз в три месяца, когда стираем шторы и моем окна, капитальная годовая и которую делают при выезде из квартиры, когда все нужно привести в идеальное состояние, как после ремонта.

Плюс у них есть своя система цвета, согласно которой распределены все тряпочки, чтобы ты случайно не пошел убираться в детской комнате тряпкой, которой мыл туалет.

Месяц теории мне вовсе не показался скучным и бесполезным. Я узнала много всяких мелочей, которые упростили и мою жизнь.

Могу поделиться лайфхаком. Допустим, известные всем микрофибры нельзя не то, что мочить, а даже переувлажнять, их достаточно сбрызнуть водой, тогда не будет оставаться разводов.

А чтобы во время уборки тряпку постоянно не мыть и не носить за собой никаких тазиков, нужно просто иметь много тряпок, чтобы их хватило вытереть все поверхности. Такие нехитрые правила не только избавляют от лишних движений, но и здорово экономят время.

В течение последней недели курсов полученные знания учащиеся отрабатывают на практике, пытаясь воспроизвести идеальную уборку.

— Кто-то на практику попал в отель, а я — в Дом престарелых.

Тут сразу должна сказать, Дом престарелых в Швейцарии — это отель-люкс, пять звезд.

Там у каждого свой номер, с привычной мебелью, которую привезли из дома и сами расставили, с любимыми салфеточками, фотографиями на стенах. Питаются постояльцы в ресторане и весело проводят время друг с другом.

В отзыве о практике указывают не только непосредственно качество работы, но и много других подробностей, например, была ли ты старательна, сдружилась ли с коллективом. На основании этого выставляют окончательную оценку в сертификат.

У меня были все высшие баллы и очень хорошая характеристика. Обо мне написали, что все схватываю на лету и могу заниматься более квалифицированной работой, — смеется Инна.

Она рассказывает о своих заработках до и после окончания курсов.

— Еще до курсов я начала работать в отеле, где получала 23 франка (24 евро) в час, также у меня был частный клиент, который платил 30 франков (более 31 евро) в час.

У ИП после окончания курсов оплата доходит до 50 франков (более 52 евро) за час. И у меня был четкий план карьерного роста. После курсов я ушла из отеля и стала нарабатывать клиентскую базу.

У меня появилось пять клиентов. Работая на них два с половиной дня в неделю, я зарабатывала 2,5 тысячи франков (2,6 тысячи евро). Со стопроцентной занятостью могла спокойно получать 4 тысячи франков (4185 евро) брутто. Это и есть минимальная зарплата в Швейцарии.

Если же остается чистыми 4 тысячи, это уже нормальная зарплата для того, чтобы жить не в режиме экономии. Столько, к примеру, получают продавцы в магазине, — говорит Инна.

К сожалению, планы по развитию ИП ей пришлось прервать из-за болезни. Однако за полгода лечения она здорово подтянула язык и после устроилась на работу продавцом.

— Мне нравится моя новая работа, но, должна сказать, что и здесь все время нужно что-то убирать, поэтому знания с предыдущей работы использую постоянно, — подытоживает собеседница.

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