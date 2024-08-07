Российский Воронеж атаковали беспилотники с «сюрпризом» 3 7.08.2024, 9:15

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БПЛА нанесли удары в еще трех областях РФ.

В ночь на 7 августа Воронежскую область атаковали украинские беспилотники, два из которых долетели до Воронежа, но были перехвачены средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил глава региона Александр Гусев.

«Один БПЛА при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща. Обломки еще одного БПЛА упали на Ленинском проспекте в Воронеже. Выбиты стекла в нескольких квартирах многоквартирного дома, повреждения также получили автомобили», — написал Гусев в телеграм-канале.

По его данным, в результате атаки никто не пострадал, последствия уточняются оперативными службами. Губернатор призвал горожан при обнаружении обломков беспилотников не приближаться к ним и сообщать о них властям.

Атаковавшие Воронеж беспилотники были начинены поражающими элементами, пишет телеграм-канал Shot. По словам местных жителей, помимо обломков они обнаружили маленькие железные шарики, которые, в том числе, поразили один из автомобилей.

Минобороны РФ отчиталось о перехвате и уничтожении двух беспилотников над Воронежской областью. Также три дрона были перехвачены над Белгородской областью, четыре — над Курской и два — над Ростовской.

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