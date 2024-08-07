Белорусов предупредили об изменении уплаты взносов в ФСЗН 7.08.2024, 9:23

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Некоторым предложили доплачивать в конце года.

Министерство труда и социальной защиты Беларуси подготовило проект закона «Об изменении законов по вопросам государственного социального страхования и пенсионного обеспечения».

Сейчас документ рассматривает профильная комиссия «палаты представителей» Национального собрания. А в Минтруда пояснили основные нововведения законопроекта.

Так, для белорусов, которые платят налог на профессиональный доход (НПД), предусмотрели право (при наличии желания) доплатить взносы в бюджет Фонда социальной защиты населения (ФСЗН). В конце календарного года там для каждого плательщика этого налога рассчитают сумму взносов на пенсионное страхование, что позволит сформировать полный страховой стаж.

Напомним, чтобы не попасть в «пенсионную ловушку» и получать трудовую пенсию, в Беларуси необходимо иметь определенное количество лет страхового стажа (в 2024 году — 19,5 лет, в 2025-м — 20). Для плательщиков НПД страховой стаж начисляется только при достижении определенной суммы взносов на пенсионное страхование.

Плательщик НПД платит взносы по ставке 29% от дохода, который не меньше значения минимальной зарплаты.

В частности, в ФСЗН рассчитают сумму разницы между минимальным значением уплаты взносов в бюджет фонда на пенсионное страхование для формирования полного страхового стража и фактически уплаченной суммой.

В Минтруда отметили, что в таком случае плательщик НПД сам решает, будет ли он доплачивать взносы в ФСЗН.

Кроме того, законопроект предусматривает для индивидуальных предпринимателей (ИП) изменение порядка уплаты взносов в ФСЗН исходя из размера минимальной заработной платы с учетом получаемого дохода. При этом будет учитываться чистый доход. Вот какая система:

Для ИП, получивших доход за календарный год до 12 минимальных заработных плат (МЗП), – взносы в ФСЗН уплачиваются в размере 35% из фактического дохода (действующая норма – не ниже, чем из размера 12 МЗП).

Для ИП с доходом за календарный год от 12 МЗП до 12 средних заработных плат по стране (СЗП) – взносы в ФСЗН вносятся в размере 35% из 12 МЗП (так же сейчас и в действующем законодательстве).

Для ИП с доходом за календарный год от 12 СЗП до 60 СЗП – взносы в ФСЗН уплачиваются в размере 35% из 24 МЗП (действующая норма – не ниже, чем из размера 12 МЗП).

Для ИП с доходом за календарный год более 60 СЗП – взносы в ФСЗН вносятся в размере 35% из 36 МЗП (в действующем законодательстве – не ниже, чем из размера 12 МЗП).

При этом для ИП, которые платят единый налог, сохраняется действующая схема: взносы в ФСЗН уплачиваются в размере 35% от МЗП за месяцы уплаты единого налога.

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