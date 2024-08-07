«Путин скоро не сможет продолжать войну» 2 7.08.2024, 9:33

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Сил у Кремля осталось на полгода.

Окно возможностей для Кремля в войне против Украины схлопывается. Уже в будущем 2025 году диктатору Путину придется заканчивать свою так называемую «СВО».

Такое мнение высказал российский оппозиционер, экономист Владимир Милов. Он утверждает, что силы на продолжение войны в ближайшие полгода у Москвы еще есть.

Однако дальше уже начнутся большие проблемы в целом ряде секторов, в том числе, в экономике.

«Думаю, что 25-й год будет очевидным годом для Путина, когда станет ясно, что он не сможет это (войну против Украины — ред.) продолжать… В этом году пока они работают на остаточных ресурсах, пока деньги есть. Но при такой интенсивности (боевых действий — ред.) они так быстро расходуются, что уже 25-й год они уже не просматриваются. Плановый дефицит бюджета на этот год — половина от оставшейся ликвидной части Фонда национального благосостояния. Если все по плану, то к 1 января там останется чуть-чуть, этого не хватит ни на что. А бюджет военный им придется увеличивать», — рассказал Милов.

По его мнению, в Кремле понимают плачевность ситуации. Именно поэтому Путин и его приближенные активно заговорили о готовности садиться за стол переговоров с Украиной.

«Он хочет зафиксировать для себя ситуацию на хаях (на пике, максимуме — ред.). Пока кажется, что он может все, что Запорожье, Херсон и Донбасс — это только начало. А в 25-м будет совсем другая картина. И многое зависит от того, как этим сможет воспользоваться Украина и Запад, сможет ли организовать какое-то новое давление для отката, или будет разговор о фиксации того, что есть. Но я уверен, что в следующем году Путин будет вынужден принимать практические шаги по остановке активных боевых действий», — констатировал российский оппозиционер.

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