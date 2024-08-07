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BMW презентовала семейный кроссовер с просторным салоном

  • 7.08.2024, 9:43
  • 1,744
BMW презентовала семейный кроссовер с просторным салоном

Выглядит роскошно.

Линейку нового BMW X3 четвертого поколения пополнил удлиненный семейный L-вариант. Кроссовер презентовали в Китае, ведь именно в этой стране на совместном предприятии Brilliance-BMW вскоре стартует его производство. Подробности модели раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Кроссовер BMW X3 L подрос на 110 мм, то есть его длина достигла 4865 мм, а колесная база — 2975 мм. Дизайн авто не изменился: у него широкая решетка радиатора, раскосые фары и утопленные дверные ручки. Интересно, что все версии удлиненной модели получат пакет M Sport с более агрессивными бамперами и 19-дюймовыми дисками.

Салон BMW X3 L стал просторнее — на втором ряду теперь больше места для ног. Водительское место осталось неизменным: на передней панели установлен изогнутый двухсекционный дисплей. Комплектацию пополнили панорамная крыша, спортивные кресла и беспроводная зарядка для смартфонов.

Новый BMW X3 L выходит на рынок с 2,0-литровыми бензиновыми турбомоторами мощностью 190 и 258 л.с. Обе модификации оснащены 8-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом.

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