В Лиде горел филиал «Минского завода колесных тягачей» 7.08.2024, 10:04

Пришлось вызывать спасателей.

В понедельник произошел пожар на филиале «Минского завода колесных тягачей» «Неман» в Лиде. Спасателей на место вызвал работник предприятия.

Как рассказали в МЧС, на предприятии загорелась покрасочная камера. Работник пытался потушить огонь с помощью огнетушителей, но не смог справиться с возгоранием. Работники МЧС потушили пожар.

«Огнем повреждено лакокрасочное покрытие покрасочной камеры и системы вытяжки. Причина пожара устанавливается. Предполагаемая причина ЧП – нарушение технологического регламента», — говорится в сообщении.

Лидское производство МЗКТ в основном занимается выпуском автобусов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com