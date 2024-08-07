В Лиде горел филиал «Минского завода колесных тягачей»
- 7.08.2024, 10:04
Пришлось вызывать спасателей.
В понедельник произошел пожар на филиале «Минского завода колесных тягачей» «Неман» в Лиде. Спасателей на место вызвал работник предприятия.
Как рассказали в МЧС, на предприятии загорелась покрасочная камера. Работник пытался потушить огонь с помощью огнетушителей, но не смог справиться с возгоранием. Работники МЧС потушили пожар.
«Огнем повреждено лакокрасочное покрытие покрасочной камеры и системы вытяжки. Причина пожара устанавливается. Предполагаемая причина ЧП – нарушение технологического регламента», — говорится в сообщении.
Лидское производство МЗКТ в основном занимается выпуском автобусов.