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В Лиде горел филиал «Минского завода колесных тягачей»

  • 7.08.2024, 10:04
В Лиде горел филиал «Минского завода колесных тягачей»

Пришлось вызывать спасателей.

В понедельник произошел пожар на филиале «Минского завода колесных тягачей» «Неман» в Лиде. Спасателей на место вызвал работник предприятия.

Как рассказали в МЧС, на предприятии загорелась покрасочная камера. Работник пытался потушить огонь с помощью огнетушителей, но не смог справиться с возгоранием. Работники МЧС потушили пожар.

«Огнем повреждено лакокрасочное покрытие покрасочной камеры и системы вытяжки. Причина пожара устанавливается. Предполагаемая причина ЧП – нарушение технологического регламента», — говорится в сообщении.

Лидское производство МЗКТ в основном занимается выпуском автобусов.

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