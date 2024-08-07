Экс-игрок сборной Беларуси Хардинг стала первой женщиной-помощником главного тренера в «Лейкерс»
- 7.08.2024, 10:21
В составе нашей сборной спортсменка выступала с 2015 по 2016 год.
39-летняя уроженку США, экс-баскетболистку сборной Беларуси Линдсей Хардинг назначили помощником главного тренера в «Лейкерс». Таким образом специалистка стала первой женщиной, которую назначили помощником главного тренера в клубе из Лос-Анджелеса, пишет by.tribuna.com.
Ранее Хардинг возглавляла «Стоктон Кингз» из G-лиги. Она стала первой темнокожей женщиной-главным тренером в истории G-лиги.
Кроме того, Хардинг стала первой женщиной, которой признали тренером года в G-лиге.
В составе сборной Беларуси спортсменка выступала с 2015-го по 2016 год.