закрыть
7 августа 2024, среда, 11:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Экс-игрок сборной Беларуси Хардинг стала первой женщиной-помощником главного тренера в «Лейкерс»

  • 7.08.2024, 10:21
Экс-игрок сборной Беларуси Хардинг стала первой женщиной-помощником главного тренера в «Лейкерс»
Линдсей Хардинг

В составе нашей сборной спортсменка выступала с 2015 по 2016 год.

39-летняя уроженку США, экс-баскетболистку сборной Беларуси Линдсей Хардинг назначили помощником главного тренера в «Лейкерс». Таким образом специалистка стала первой женщиной, которую назначили помощником главного тренера в клубе из Лос-Анджелеса, пишет by.tribuna.com.

Ранее Хардинг возглавляла «Стоктон Кингз» из G-лиги. Она стала первой темнокожей женщиной-главным тренером в истории G-лиги.

Кроме того, Хардинг стала первой женщиной, которой признали тренером года в G-лиге.

В составе сборной Беларуси спортсменка выступала с 2015-го по 2016 год.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что пообещал Шойгу Ирану
Что пообещал Шойгу Ирану Леонид Невзлин
Россия совершила самоубийство
Россия совершила самоубийство Александр Невзоров
Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров