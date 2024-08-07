Десант ГУР высадился на Тендровской косе и провел секретную операцию 7.08.2024, 10:29

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Уничтожена бронетехника и фортификации россиян.

Спецназовцы ГУР провели блестящую операцию на Херсонщине. Десант Главного управления разведки Минобороны Украины высадился на Тендровской косе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.

Налет на Тендровскую косу состоялся 6 августа 2024 года. Спецназовцы подразделения активных действий «Артан» и Морского центра ГУР МО Украины реализовали операцию в северной части Черного моря.

«Десантная группа спецназовцев высадилась на Тендровской косе и уничтожила вражескую бронированную технику, в частности МТ-ЛБ, комплекс РЭБ противника, а также разрушила фортификационные укрепления россиян. Во время боя российские захватчики понесли потери среди личного состава — точное количество уточняется», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после успешного выполнения поставленной задачи, в том числе и такой, о которой не могут сообщить, спецназовцы ГУР вернулись без потерь.

«Это не первое успешное активное мероприятие спецназовцев ГУР на оккупированной россиянами Тендровской косе. Соответствующие действия — лишь часть масштабного плана Сил безопасности и обороны Украины, реализация которого продолжается», — отметили в пресс-службе Главного управления разведки.

Справка: Тендровская коса — длинный узкий остров в северной части Черного моря, у берегов Херсонской области. В западной части переходит в косу Белые Кучугуры. Административно относится к Скадовскому району Херсонской области.

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