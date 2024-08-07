«Белорусский арбурец»: женщина показала странный урожай с грядки

«Белорусский арбурец»: женщина показала странный урожай с грядки2
- 7.08.2024, 10:35
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Что это за плод.
Белоруска поделилась в TikTok видео с урожаем огурцов с грядки, которые внешне напоминают маленькие арбузы. Пользователи соцсети придумали много названий «новому сорту», а некоторые признались, что нечто подобное выросло и на их огороде, пишет telegraf.news.
По словам автора видеоролика, получившиеся огурцы не являются каким-то особым сортом. Такие плоды начали давать два куста из посева «обычных огурцов».
@tatiana_030676 ♬ оригинальный звук - tatiana_030676
«В этом году появилось много новых сортов овощей. Одни семена горохеля будут продавать скоро, у вас арбурец… Надо спешить сделать заказ», — написала одна из пользовательниц соцсети под видео. Автор ролика согласилась и заметила, что «арбурец белорусский» стоит «запатентовать».
«Продавайте их как мини-арбузы. Не благодарите. Если бизнес пойдёт, попрошу у семян»,- предложил ещё один пользователь в комментариях.
«Огурцы-черри», — пошутил кто-то из подписчиков.
«А у меня арбузы в теплице такие. Уже подозрения закрались. Может они огурцы?» — задалась вопросом ещё одна белоруска.
К слову, автор видео оказалась не единственной обладательницей «нового сорта» огурцов. В комментариях некоторые белорусы признались, что на их грядках тоже выросли такие овощи.
«У меня тоже такие в этом сезоне», — призналась одна подписчица.
«И у меня тоже один такой куст есть», — добавила другая.
«Собирайте семена. Народ хочет таких огурцов», — пошутила автор видео в комментариях.