Степан Попов: Белорусским спортсменам не место на Олимпиаде 3 7.08.2024, 10:55

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Степан Попов

Известный самбист рассказал о «лукашенках» в белорусском спорте.

На Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе выступают 17 белорусских спортсменов.

Сейчас в белорусском активе 1 золото, которое завоевал батутист Иван Литвинович, и 2 серебра – благодаря батутистке Виолетте Бордиловской и гребцу Евгению Золотому.

Однако сегодня для многих белорусов позиция спортсмена намного важнее, чем его результаты. Поэтому болельщики довольно холодно относятся к победам белорусских атлетов на Олимпиаде.

Чемпион мира, Европы и Европейских игр, обладатель мирового диплома FairPlay Степан Попов в 2020-м поддержал протесты, а в 2022-м открыто выступил против войны в Украине. Сайт Charter97.org поговорил со свободным спортсменом о выступлении белорусов на Олимпиаде:

— Считаю, что белорусов там не может быть вообще, пока идет война. Во время Олимпиады гибнут украинцы, летят ракеты. Тем более, что нейтральные спортсмены (и россияне, и белорусы) стали в один ряд.

Я лично ничего не имею против спортсменов, выступающих под нейтральным флагом, которые не подписывались за Лукашенко. Но считаю, что болеть за них, поддерживать открыто, мы не имеем права, пока идет война. Сейчас не до спорта.

Было бы хорошо, если бы спортсмены воюющих стран отказывались от участия в Олимпиаде до тех пор, пока идут боевые действия. Как это сделал Мухаммед Али в свое время. Но таких героев нет. И нет институтов, которые бы поддерживали позицию таких спортсменов.

Мы в 2020-ом сделали большой шаг. Нас поддержали белорусы, начинал как-то поддерживать Международный олимпийский комитет, но потом — всё. Тех, кто высказался против диктатуры и войны, все равно приравняли к россиянам. Сегодня нет такого института, который позволил бы спортсменам показать свою позицию. Все принципы олимпизма в этом плане не работают.

— Был показательный момент, когда немецкий журналист словил батутиста Ивана Литвиновича и спросил, что он думает о Лукашенко. Тот отреагировал, мол, «это провокация», «спорт вне политики». Что вы думаете об этом?

— Они все запуганы. Я знаю многих батутистов и в курсе, как там все происходит. И массажист там наш работал. Он под таким впечатлением от их главного тренера Ольги Власовой. Это просто диктатор.

Бывало, что кто-то там накосячил из спортсменов, так она всю сборную на пять дней дней без телефонов закрывала в комнатах. Никого с территории не отпускала. С Власовой договориться можно, если только «лечь» под нее.

Тем более, что батут — это такой вид спорта, где лицензию завоевал Литвинович, а поехать может любой другой спортсмен. Они это знают, у них 2-3 спортсмена есть сильных, и все они вынуждены Власовой подчиняться.

Литвинович — не личность, а просто инструмент в руках этой диктатуры. Скажу, что это хорошо для результата. Такая постсоветская система дает результаты. Но людей в ней гнобят, уничтожают личность

Вот Власова их морально уничтожает, они не могут ее ослушаться ни в чем (еде, свободе, своем телефоне). Ешь, спи, тренируйся — и никаких возражений в ответ. Результаты есть — золото, серебро. Она растит таких «инкубаторных» детей.

Диктатура Лукашенко покрывает таких, как Власова. Медаль показала — и руки у нее развязаны, она может делать с ними, что хочет.

У нас и в дзюдо было так, когда я тренировался. Везде ставят людей, которые будут заниматься таким давлением.

— Можно ли в такой ситуации как-то обозначать свою позицию?

— Сегодня ты против Лукашенко даже можешь и не быть, но если ты не соглашаешься, какого тренера тебе назначили, тебя все равно сейчас приравнивают к «политическому». Даже если тебе дали плохую кровать, а ты будешь что-то говорить против, тебе скажут: «Ты что, против нашей власти? Что ты на кровать жалуешься?».

Такие, как Литвинович, будут прыгать при любом раскладе. Завтра будет бело-красно-белый флаг, не будет этой власти, он также будет прыгать, говорить определенные вещи. Это люди, которые ничего не решают. У нас, к сожалению, спортсмены, что российские, что белорусские, которые остались, уже ни на что не влияют при диктатуре.

Спорт стал инструментом политики. Путин давно его использует. Все «единороссы» — это представители боевых единоборств. Емельяненко, Карелин, еще там много дзюдоистов и боксеров. Они в эту риторику пропаганды верят и все думают, что у них в стране все хорошо.

У нас в Беларуси было по-другому. Даже на встрече люди говорили: «Мой отец —лукашист». А я им отвечал: «Смотрите, Герасименя, Попов, они же против, вы видите, что говорят». И они реагируют: «Да, одно дело, когда политики говорят, а тут спортсмены». И у нас это сработало в хорошую сторону, люди многое поняли. Особенно, когда увидели, что мы пострадали за свою позицию: Саша Герасименя потеряла имущество, наши родители сидели.

В России же максимум три спортсмена высказались против, вот и все. Вот так спорт оказывает влияние, но нет возможности включить этот инструмент, чтобы спортсмены влияли на ситуацию, а мы в 2020-м году его включили. Если бы больше людей нас поддержало тогда, если бы не боялись этого насилия, если бы в системе не сидели так жестко эти режимные люди, то мы бы могли одним спортом хорошо переломить ситуацию.

Если бы был еще какой-нибудь лидер, который поддержал в политическом плане, то белорусы поняли бы, что делать и куда идти, а не просто хлопали в ладоши и ждали, пока нас придут уничтожать.

— Многие сегодня задают себе вопрос: что нам делать для приближения свободной Беларуси. Ваш рецепт?

— Мы разобрались, что творится в Беларуси, с Лукашенко, с его системой, с насилием, с Россией. Мы разобрались, как на это влияет наша история и куда нам надо идти. С Россией нам точно не по пути, она для нас враг, мы понимаем, кого поддерживать.

Сейчас же нам надо разобраться и с тем, что создается вместо лукашизма, потому что мы все были в 2020-м против, а теперь белорусы должны разобраться, за что мы, чего мы ожидаем, куда мы идем, какую альтернативу мы сделаем.

Люди инфантильно, как и при лукашизме, смотрят, открыв глаза, ждут красивую сказку, что какой-то «президент» все решит.

Нет, пока мы сами не разберемся и не будем влиять, мы ничего не решим. А для этого надо разговаривать с людьми, чтобы они просвещались, видели, как выглядит демократия, пробовали влиять на то, что у нас тут создается. Чтобы когда у нас будет возможность влиять на процессы в Беларуси, как это было в 2020 году, нас было много. Сегодня же нужно сделать выводы из прошедших событий.

Даже если завтра у нас будет демократия, перед нами будет еще одно испытание. Мы должны быть подготовленными, чтобы не выбрать «второго Лукашенко».

Для этого нужно готовиться, чтобы люди разобрались, как эта система создавалась, чтобы на первых выборах мы не голосовали за популистов, лгунов и лукашистов, которые говорят, что они — «демократы». Мы должны быть сильным гражданским обществом уже сегодня.

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