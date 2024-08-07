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Как Лукашенко развалил белорусскую науку

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  • 7.08.2024, 11:18
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Как Лукашенко развалил белорусскую науку

Диктатор уже 30 лет «борется» с кумовством.

На совещании с рабочей группой по анализу деятельности Национальной академии наук Александр Лукашенко напомнил, что «с первых дней президентства ставил труд ученых во главу угла всех преобразований в жизни общества», пишет «Салiдарнасць»:

— В свое время мы не дали уничтожить научные школы и многолетние наработки. Сделали все возможное для их сохранения. Настало время спросить ученых за конкретный результат.

Итог тридцатилетних усилий по «спасению науки» укладывается в два заголовка госагентства, расположенных по соседству:

С одной стороны, от ученых требуют «квантовых скачков», опережения времени. А тем временем оказывается, что в стенах Академии за тридцать лет не удосужились решить банальный кадровый вопрос, о чем не стесняясь признается «спаситель» отечественной науки:

— Полностью поддерживаю предложения самих ученых о том, что необходимо установить четкие критерии отбора кандидатов в академики и члены-корреспонденты. Никаких кумовства и круговой поруки, чем часто грешит наша сфера.

Впрочем, ситуация до боли напоминает другие сферы, которые «не давали уничтожить в свое время» Лукашенко и его окружение — будь то медицина, система образования, жлобинский БМЗ или «Белкоопсоюз». 

Мы же с помощью цитат и фактов напомним, как шла борьба властей с кумовством в науке. А чем все закончилось, вы уже знаете из заголовка БЕЛТА и приведенной выше цитаты.

Начнем с событий двадцатилетней давности. До октября 2004-го руководителей Академии наук называли президентами. Но, вот уж совпадение, все изменилось после октябрьского референдума, по итогам которого Лукашенко получил возможность безлимитно баллотироваться на должность главы государства.

Видимо, идея о том, что «президентами не становятся, а рождаются», витала в высоких кабинетах уже тогда. Словом, вскоре должность главы НАН была переименована в «председатель президиума».

И, что более важно, сама эта должность перестала быть выборной. Стоит ли напоминать, кто именно уже два десятка лет назначает руководство Академии наук? А также председателя Высшей аттестационной комиссии. Кто вообще контролирует деятельность учреждения своими указами.  

Но вернемся в октябрь 2004-го. Первым председателем правления НАН был назначен Михаил Мясникович.

За глаза его называли «доктором коммунальных наук» — в память о его должности министра жилищно-коммунального хозяйства БССР.

В ноябре 2007-го, выступая на Первом съезде ученых Беларуси, Лукашенко прямым текстом заявил, что берет на себя ответственность за происходящее в белорусской науке:

— Еще раз прошу вас: изложите мне свои открытия и скажите, кто должен их осваивать или внедрять. Вы можете сказать: да не президентское дело этим заниматься. А я скажу: нет, президентское. Потому что не столько много у нас таких открытий, о которых вы говорите, чтобы президент не мог взять на контроль их внедрение или реализацию.

Ну и потом, мы же с вами не первый год работаем. Вы же знаете, если к президенту попадает на контроль тот или иной вопрос, он рано или поздно не мытьем, так катаньем будет решен.

Первые упоминания проблемы кумовства зазвучали спустя год.

«Серьезнейшим образом держите под контролем и защиту диссертаций. В науке нет места протекционизму. И здесь не должно быть случайных людей», — говорил Лукашенко в 2008-м.

К лету 2009-го года тема актуализовалась. Случилось это во время ежегодного вручения дипломов избранным академикам и членам-корреспондентам НАН. Речь зашла о смене состава НАН, который к тому моменту не обновлялся уже почти 5 лет.

«Было немало и интриг, и попыток «протолкнуть своих», давления авторитетов как из чиновничьей, так и научной среды. Все это необходимо было решительно отмести и избрать действительно талантливых и плодотворно работающих ученых», — сказал Лукашенко.

В конце 2010-го Мясниковича сменил министр промышленности Анатолий Русецкий. Он пробыли на должности до 2014-го, когда пост председателя занял Владимир Гусаков.

При Русецком разговоры о протекционизме и круговой поруке поутихли. В эти годы Лукашенко всячески ставил себе в заслугу то, что он в свое время настоял на сохранении государственной системы присвоения ученых степеней и званий.

«В Беларуси таким образом удалось преградить путь в науку авторам слабых и компилятивных работ, избежать скандалов с плагиатом, которые сотрясают многие государства. Диплом доктора и аттестат профессора в Беларуси – это свидетельства действительно высокой научной квалификации, признаваемые во всем мире», — рассказывал Лукашенко в 2014-м.

А спустя год тема зазвучала опять. И снова поводом стало вручение дипломов:

«Очень надеюсь, что мы здесь торжественно приветствуем самых достойных. Я всегда об этом предупреждал и руководство НАН, и соответствующих кураторов науки. Как мне докладывают, ваше решение выстрадано, оно лишено всякого чиновничьего влияния. Я беспредельно уважаю труд ученых, поэтому никому не будет позволено с тыльной двери, из-за угла зайти в этот великий храм науки, здесь должны быть достойные люди, своим умом и трудом заслужившие этой вершины», — говорил он.

На II Съезде ученых в декабре 2017-го правитель снова напомнил о своей особой роли в жизни белорусской науки:

«Вы знаете, как я ревностно, тщательно, щепетильно отношусь к ученым. Я вручаю дипломы докторам наук, профессорам лично. Контролирую, помогаю Академии наук, не вмешиваюсь излишне, оберегаю, как у нас модно сейчас говорить, «крышую» по всем направлениям Академию наук и ученых», — говорил Лукашенко.

И тут же рассказал о том, как в Академии проходят выборы:

— Не успели избрать новых академиков и членкоров, на меня валом полетели жалобы: вмешайтесь немедленно, помогите разобраться. Гвалт. Я, конечно, понимаю, что среди талантливых людей, ученых, работников культуры всегда эта склока есть. (…)

Я всегда вас призываю: один принцип — справедливость. Пусть жестоко, но справедливо. Поэтому вам надо срочно заняться выработкой определенной нормативно-правовой базы для себя, чтобы в будущем этого не происходило, чтобы процесс был прозрачным. А если будет прозрачным — вы всегда изберете настоящих академиков и членкоров, ведь критерии понятны.

Как видим, прошло уже семь лет, а вопрос «выработки определенной нормативно-правовой базы для себя» по-прежнему не теряет актуальности.

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