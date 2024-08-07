Еще одна африканская страна разорвала дипотношения с Украиной 8 7.08.2024, 11:28

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Вслед за Мали.

Нигер «немедленно» разрывает дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки Киевом «террористических группировок», сообщил представитель правительства республики Амаду Абдраман, заметил сайт The Moscow Times.

По его словам, такое решение власти Нигера приняли после заявления представителя украинской военной разведки Андрея Юсова о том, что Киев помог повстанцам-туарегам в Мали организовать военную операцию против наемников ЧВК «Вагнер».

Абдраман подчеркнул, что Нигер разрывает дипотношения с Украиной в знак в солидарности с правительством и народом Мали. В правительстве страны также пообещали обратиться в Совет безопасности ООН для вынесения решения «по поводу украинской агрессии и ее спонсоров».

Власти Мали объявили о разрыве дипотношений с Украиной 5 августа, объяснив это тем, что Киев поддерживает повстанцев-туарегов.

«Действия украинских властей нарушают суверенитет Мали, выходят за рамки иностранного вмешательства, которое само по себе достойно осуждения, и представляют собой явную агрессию в отношении Мали и поддержку международного терроризма», — говорилось в заявлении правительства страны.

При этом власти Мали подчеркнули, что до этого придерживались нейтральной позиции по российско-украинскому конфликту, но теперь считают природу киевских властей «неонацистской и злодейской».

Заявление властей Мали прозвучало на фоне африканского турне главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, в рамках которого он посетит Малави, Замбию и Маврикий. В ходе переговоров Кулеба собирается обсудить участие африканских государств «в глобальных усилиях по восстановлению справедливого мира для Украины и мира».

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