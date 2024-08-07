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«Я увидела, что белорусы, от детей до пожилых людей, патриотично настроены»

  • 7.08.2024, 11:35
«Я увидела, что белорусы, от детей до пожилых людей, патриотично настроены»

Кенийка приехала учиться в Варшаву и узнала о Беларуси.

Луис Вахира родом из Кении. Там она окончила университет и решила продолжить учебу в Варшаве. В Польше она познакомилась с белорусами, которые рассказали ей о событиях 2020 года, невысоких по польским меркам белорусских зарплатах, а еще она узнала о фестивале TUTAKA. Его девушка посетила в этом году.

Журналист MOST поговорил с Луис о том, чем ей нравится и не нравится Польша, что у нее на родине знают о Беларуси, чем наши страны похожи, и о том, что ее удивило на беларусском фестивале.

Луис Вахира принадлежит к народу кикуйю — самой крупной этнической группе Кении, которая насчитывает 8 млн человек. На ее родном языке вещает около 10 телеканалов и радиостанций, но в школах его не преподают, как и языки других народов — в этой африканской стране изучают английский и суахили.

Луис родилась в городке Джуджа (Juja) — пригороде столицы Кении Найроби. Еще с колониальных времен там находятся большие плантации растения агава, из которого делают прочное волокно сизаль — для канатов, шпагата, мочалок и даже мишеней для дартса.

Колониальное наследие

Британское колониальное наследие заметно и в Найроби — оно проявляется в социальном расслоении. Луис рассказывает, что во время британского владычества город был разделен на две части: в западной жили колонизаторы, а для африканцев была отведена восточная.

— Разделение сохраняется по сей день, — продолжает кенийка, — западная часть с престижными районами населена политиками, видными бизнесменами, знаменитыми и богатыми людьми, а также послами из других стран. В восточной живут люди со средним и низким доходом, там же находятся трущобы.

Найроби — большой мегаполис и африканский экономический хаб, который даже называют Силиконовой саванной. По площади он почти в полтора раза больше Варшавы, а по населению — в 2,5 раза — там живет 4,5 млн человек. В городе расположены офисы таких компаний, как Coca-Cola, IBM, Google, Microsoft, CISCO, присутствуют Всемирный банк, Международная финансовая корпорация, организации ООН.

Луис утверждает, что кенийская столица — единственный в мире город, на территории которого находится национальный парк (Nairobi National Park):

— Это дом для самых разных диких животных, включая львов, жирафов, зебр и носорогов.

«Польская холодная зима создает унылое настроение и может вызвать депрессию»

Луис окончила кенийский Университет Масено и решила продолжить учебу за границей. Сначала она планировала отправиться в Великобританию, но высшее образование там оказалось слишком дорогим, поэтому выбор пал на Collegium Civitas в Варшаве.

— В 2021 году я получила здесь степень магистра международных отношений, — рассказывает девушка. — Тут очень хорошее образование, и, если бы мне пришлось еще раз делать такой выбор, я бы снова выбрала Польшу.

За время учебы и работы в Польше, Луис побывала в разных городах: Кракове, Гданьске, Познани, Белостоке, Ловиче, Заторе. Она отмечает безопасность Польши, чистоту, доступность рабочих мест и то, что люди здесь соблюдают установленные правила.

Из минусов — слишком сложная бюрократическая система. К примеру, кенийка называет «настоящим адом» получение вида на жительство.

— Еще один недостаток для меня — очень холодная зима, которая создает унылое настроение и может вызвать депрессию, — жалуется Луис.

Сравнивая Найроби и Варшаву, кенийка говорит, что один из плюсов польской столицы — отсутствие «сумасшедших пробок». Африканка также хвалит развитость варшавской транспортной системы: здесь ходят автобусы, трамваи, поезда, метро. В столице Кении подобные услуги в основном оказывают частные перевозчики.

— Но есть и сходства между Найроби и Варшавой, — продолжает девушка, — хоть эти города и расположены на разных континентах и разделены тысячами миль. Прежде всего, это культурное разнообразие. Оба города имеют разнообразное население и культурные площадки.

«Сокурсники рассказывали об ограничении свобод в Беларуси»

За годы жизни в Польше у Луис появились друзья-поляки. Один из них и предложил съездить на беларусский фестиваль TUTAKA. Во время учебы в варшавском университете у кенийки были и сокурсники-белорусы, поэтому кое-что о нашей стране она знала — о диктатуре и о том, что Беларусь является близким союзником России.

— Мне рассказывали об ограничении свобод в Беларуси, особенно для прессы, а также о низких зарплатах по сравнению с Польшей, — вспоминает девушка. — У нас в Кении немногие что-то слышали обо всех восточноевропейских странах. Даже Польша не так хорошо известна, хотя, например, футболист Левандовский сделал ее чуть популярнее.

Африканка признается, что до поездки на TUTAKA не была знакома с белорусской музыкой и услышала ее впервые именно там:

— Это был новый опыт для меня, музыка мне действительно понравилась, она ритмичная и мелодичная — я танцевала до последнего выступления второго дня фестиваля.

Луис отмечает хорошую работу, проделанную организаторами и спонсорами. Девушка говорит, что благодаря этому событию узнала больше о Беларуси — например о столетней истории бело-красно-белого флага.

— TUTAKA — это было нечто особенное. Я увидела, что белорусы, от детей до пожилых людей, патриотично настроены. Я видела, как они размахивали бело-красно-белыми флагами, пели беларусские песни, танцевали под их ритмы. Меня действительно впечатлило, как люди стремятся к демократической Беларуси, в которой они не будут бояться выражать себя разными способами.

Путь к демократии

Когда Луис слушала рассказы о белорусских протестах 2020 года, об их подавлении и о том, что происходит в Беларуси сейчас, она искренне недоумевала: «Разве в Беларуси нет конституции? Почему полиция и власти так себя ведут?»

Кенийка признает, что и ее родина не является стопроцентной демократией, «как в западном мире», но вместе с тем в стране соблюдаются конституционные нормы, которые гарантируют свободу СМИ и право на мирные протесты.

В Индексе демократии в 2023 году Кения заняла 92-е место в мире. Согласно исследованию, там действует гибридный режим. Беларусь, которая относится к авторитарным государствам, находится на 151-м месте.

Кения идет по довольно сложному пути к демократии, преодолевая колониальное наследие. Сразу же после обретения независимости от Великобритании в 1963 году, в стране установился однопартийный диктаторский режим Национального союза африканцев Кении (КАНУ).

Первый президент Джомо Кениата правил до своей смерти в 1978 году. После него к власти пришел Дэниэл арап Мои, который руководил страной до 2002 года. Этот период характеризуется коррупцией, кровавыми репрессиями и политическими убийствами.

Западные страны закрывали на это глаза, так как боялись прихода к власти коммунистов и считали диктатуру КАНУ меньшим злом, но после распада СССР Мои был вынужден разрешить в стране многопартийную систему. Это было началом пути к демократии, при этом репрессии и политические убийства продолжились.

В 2002 году в результате очередных выборов в Кении завершилась почти 40-летняя эпоха правления КАНУ. Через восемь лет в стране была принята новая демократическая Конституция, которая сменила основной закон, действовавший еще с 1963 года.

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