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Россияне на Запорожском направлении пытались уничтожить своих же военных

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  • 7.08.2024, 11:50
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Россияне на Запорожском направлении пытались уничтожить своих же военных

Их спасли бойцы украинских ССО.

Российские оккупанты провели неудачный штурм украинских позиций на Запорожском направлении. Воинов, которые хотели сдаться в плен, пытались ликвидировать свои же. Об этом сообщили в Силах специальных операций.

Так, операторы 3-го полка ССО отбили штурм оккупантов. Они заметили, приближение врага и заранее атаковали его ударными дронами.

«Военнослужащие 3 полка с помощью FPV-дронов успешно остановили штурм противника. Среди прочего, успешно атаковали вражескую багги, которой передвигалась группа военных РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уцелевшие после налета украинских дронов оккупанты спрятались в блиндаже и намеревались сдаться в плен. Оккупанты пытались добить своих собратьев, которые скрывались в блиндаже и планировали сдаться в плен.

«Двух солдат противника вывели из-под обстрела и довели до опорного пункта Сил обороны наши операторы БпЛА. Пленные высоко оценили работу операторов ССО и качество дронов, предоставленных сообществом Стерненко», — отметили в ССО.

Как рассказал пленный оккупант, они имели задание закрепиться в одной из лесополос, но они не успели этого сделать, потому что их «обстреляли».

«Были большие сбросы, 300-е, которые были ранеными стали 200-ми. Мы остались втроем в блиндаже. Последний сброс попал внутрь к нам, после чего мы решили сдаться. Когда мы сдавались в плен, нас вела «птичка». Наша «птичка» сработала по нам, чтобы вы не сдавались и ничего не рассказывали. А вообще мне ваши дроны и работа очень «зашли». Мне лично понравилось. Нас качественно раз**бали дронами. Прошу задонатить больше на ночные дроны, чтобы могли жечь нас ночью», — обратился к украинцам пленный оккупант.

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