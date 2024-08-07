Белорусские банки закроют счета физлицам 7.08.2024, 11:52

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Список главных изменений.

Банки рассказали, с какими счетами попрощаются жители страны, пишет сайт banki24.by. Еще поменяются платежи за банковские переводы и выпуск карточек в долларах и евро, комиссии за зачисление валюты.

МТБанк предупредил клиентов-физических лиц о прекращении обязательств по соответствующему договору и закрытии по инициативе банка неиспользуемых счетов, если в течение одного месяца начиная с даты уведомления не будет возобновлено движение денежных средств по неиспользуемому счету.

По информации банка счет признается неиспользуемым при выполнении следующих условий:

отсутствует движение денежных средств по счету в течение 12 (двенадцати) месяцев и более с даты совершения последней операции по счету (за исключением операций начисления процентов), при этом срок, в течение которого по счету отсутствовало движение по причине наложения ареста или блокировки/приостановления операций, в расчет не принимается;

срок действия платежных карточек, выпущенных к счету, истек 6 месяцев назад и более;

отсутствует действующий сопряженный вклад (депозит) к счету;

отсутствует действующий кредитный договор, связанный со счетом;

отсутствует арест/блокировка денежных средств на счете.

Счет, признанный неиспользованным, не подлежит закрытию в случае, если является единственным действующим счетом в банке на имя клиента.

Если у клиента все счета признаются неиспользованными, то банк не закрывает счет с наиболее поздней датой открытия.

Если у клиента все счета, признанные неиспользованными, открыты в одну дату, то счета не будут закрыты.

Также банк сообщил об изменениях в перечне вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами. Так, с 14 августа:

плата за банковский перевод денежных средств в белорусских рублях с текущего счета, со счета с карточкой за пределы банка по территории Беларуси установлена в размере 1% от суммы (min 10,00 BYN, max 100,00 BYN);

плата за выпуск виртуальной карточки на условиях тарифного плана «Кактус» в долларах и евро установлена в размере 9 BYN;

плата за выдачу на физическом носителе ранее выпущенной виртуальной карточки на условиях тарифного плана «Кактус» в долларах и евро не взимается.

БНБ-Банк рассказал, что с 7 августа вступают в силу изменения в сборник платы (вознаграждений). Основные изменения коснутся комиссии для физических лиц за безналичное зачисление иностранной валюты на счета, в том числе с карточкой, исключая переводы из других банков Беларуси.

Так, с 6 сентября комиссия для резидентов составит 2,5% от суммы, для нерезидентов — 3% от суммы. Комиссия за аналогичные переводы со счетов других банков Беларуси для резидентов и нерезидентов останется прежней — 2,5%.

Цептер Банк информировал, что с 5 августа внесены изменения в перечень вознаграждений за операции для физических лиц в части установления минимальных тарифов для переводов в долларах/евро на 0,8% (мин. 150 BYN) для сумм отправления до 10000 USD/EUR.

Сбер Банк сообщил, что Банковский процессинговый центр 8 августа с 04:40 до 04:55 будет проводить срочные технологические работы по обновлению сервиса Белкарт PAY. В указанный период возможны краткосрочные перерывы в работе сервиса.

Паритетбанк рассказал клиентам, что в соответствии с договором банковского счета, доступ к которому обеспечивается карточкой, банк вправе закрыть счет при отсутствии в течение 1 года операций по счету и денежных средств на нем. С 5 по 18 августа счета, соответствующие этому критерию, будут закрыты этим банком.

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